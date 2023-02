KONAMI ha avviato una serie di seminari dedicati alle squadre giovanili dei suoi club partner. Il tema di questi incontri è certamente eFootball, il titolo simulativo calcistico sviluppato dalla software house, ma non solo.

Infatti, i seminari hanno permesso di guardare a tutto il mondo del gaming e degli eSports, analizzando il potenziale di questo settore in rapida crescita. Tra i principali argomenti dei workshop possiamo citare i videogiochi, l’industria dell’intrattenimento digitale e futuro del calcio e degli eSports.

Tutti gli incontri si sono conclusi con una sfida a eFootball. Queste partite hanno permesso non solo di divertirsi insieme, ma soprattutto hanno determinati i rappresentati del proprio club per la Coppa eFootball Italia.

Konami sta selezionando i giocatori appartenenti alle squadre giovanili dei club partner per partecipare alla prestigiosa Coppa eFootball Italia

La Coppa eFootball Italia è il nuovo nuovo torneo eSports che riunisce i sette club partner di KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.

Lo scopo del torneo è quello di unire tre diverse tipologie di giocatori ed eleggere la squadra italiana che potrà sollevare la coppa virtuale. Ogni squadra sarà rappresentata da tre partecipanti:

un giocatore selezionato delle squadre giovanili dei club coinvolti,

dei club coinvolti, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSports del club,

che fa attualmente parte della squadra eSports del club, un tifoso del club selezionato attraverso il torneo KONAMICI.

Come dichiarato da David Monk, Head of Football Activation and Acquisition at KONAMI: “La Coppa eFootball Italia è un’iniziativa molto diversa da quelle condotte in precedenza da KONAMI.

Un elemento che la contraddistingue è l’integrazione dei giocatori delle squadre giovanili e dei seminari a loro dedicati. Il nostro desiderio era quello di mostrare a questi giovani aspiranti calciatori che ci sono molti modi per far parte del calcio moderno, anche attraverso i videogiochi.

Crediamo che fornire loro maggiori conoscenze su ciò che gravita intorno allo sport che amano possa aiutare ad aprire le loro menti su ciò che potranno fare quando smetteranno di giocare a livello professionistico. Speriamo anche che si siano divertiti a sfidarsi nei tornei!”.

Dopo questa fase di selezione dedicata alle squadre giovanili dei club partner, sarà la volta del torneo dedicato ai tifosi, il KONAMICI. Le sfide si terranno tra febbraio e marzo e sono aperte a tutti i giocatori. La fase finale della Coppa eFootball Italia si terrà alla fine di aprile in uno scenario d’eccezione: il COMICON di Napoli che si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio.