Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo della nuova stagione “Back to the Club”. Tutti i giocatori di eFootball 2023 potranno tornare a sfidarsi tra club dopo la competizione dedicata ai mondiali e alle Nazionali.

Le nuove sfide permetteranno agli appassionati di avere a disposizione un vero e proprio “Dream Team” composto dai migliori giocatori del proprio club preferito. Nella rosa saranno disponibili sia i calciatori attivi nella prima metà della stagione ma anche quelli storici e più rappresentativi. I giocatori si alterneranno durante questo periodo per permettere di scoprire il talento di ciascuno.

Inoltre, su eFootball 2023 partirà anche un nuovo evento Challenge Tour dedicato ai club più rappresentativi del Vecchio Continente. Partecipare a questo evento non sarà solo un modo per mettersi alla prova ma anche per ottenere ricompense uniche. Gli appassionati dovranno completare le sfide assegnate e riscattare i ricchi premi corrispondenti.

Il calcio europeo riparte dopo la sosta dei Mondiale anche su eFootball 2023 con tante novità e nuovi tornei con ricche ricompense

Per rendere le sfide sempre più varie ed avvincenti, Konami ha indetto anche in nuovo eFootball™ Championship Open 2023. Il torneo ufficiale eSports sarà aperti a tutti i giocatori con le sfide che partiranno il prossimo 30 gennaio. Per partecipare sarà sufficiente possedere un “Dream Team”.

Insieme al tornei aperto a tutti, torna anche eFootball™ Championship Pro 2023 riservato ai professionisti. Queste sfide vedranno la partecipazione dei pro-player affiliati ai principali club europei per un livello di sfida ancora maggiore.

Tra le novità attive per questo riavvio di stagione ci sarà anche la possibilità di ottenere giocatori “Epic” del Manchester United. I migliori attaccanti del mondo saranno in versione “Big Time” e i calciatori dei campionati nazionali saranno disponibili come “Epic” nel corso della stagione.

Ricordiamo che eFootball nasce come il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI “PES”. Il cambiamento si è reso necessario per la mole di novità apportate a PES tanto da rivoluzionare completamente il gioco. Grazie al nuovo gameplay e al nuovo motore di gioco, l’esperienza è totalmente evoluta. Inoltre, il titolo viene proposto come “free-to-play” per permettere a tutti di divertirsi sui campi di calcio vituali.