KONAMI ha annunciato l’avvio della nuova edizione 2023 per eFootball Championship Pro. Il torneo dedicato a tutti gli appassionati di calcio torna con una nuova rosa di club tra cui spicca certamente l’atteso ritorno di Milan e Inter.

Tutti i club sono stati selezionati da Konami tra i migliori del calcio mondiale. Ecco quindi che gli otto club del’eFootball Championship Pro sono: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern Munich, Arsenal FC, AS Roma e i campioni del 2022 AS Monaco. A questo gruppo si aggiungono anche AC Milan e FC Internazionale Milano.

Per rendere le sfide ancora più interessanti, Konami ha deciso di introdurre per prima volta in tre anni, le competizioni offline in eFootball Championship Pro. Questi sfide si terranno dal vivo direttamente a Barcellona, in Spagna.

Svelati i club internazionali più famosi del mondo che faranno parte dell’edizione 2023 del torneo eFootball Championship Pro

La durata del campionato è fissata per quattro mesi e le sfide si preannunciano più dinamiche e progressive. Gli sfidanti dovranno affrontarsi e continuare a vincere per superare la fase finale a eliminazione diretta e farsi incoronare vincitori.

Le partite sono programmate secondo il seguente calendario:

Regular League

Matchday 1: 11 febbraio 2023

Matchday 2: 4 marco 2023

Matchday 3: 18 marzo 2023

Matchday 4: 8 aprile 2023

Matchday 5: 22 aprile 2023

Matchday 6: 13 maggio 2023

Matchday 7: 27 maggio 2023

Knockout Stage:

24 giugno 2023

Tutti i partecipanti potranno vincere diversi omaggi sempre a tema eFootball Championship Pro. Guardando la prima giornata di gara in streaming su YouTube e collegandosi tramite il banner CP in-game, sarà possibile vincere 2.000 punti. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 13.00 dell’11 febbraio.

Per maggiori informazioni sulla competizione, è possibile visitare il sito ufficiale e prepararsi per le adrenaliniche sfide.