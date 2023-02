La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp continua ancora ad arricchirsi di tante novità interessanti. Una delle prossime feature in arrivo, in particolare, riguarda la possibilità di poter mettere in evidenza i messaggi importanti all’interno delle chat.

WhatsApp, nuova feature permetterà di mettere in evidenza i messaggi importanti

Il noto sito web WABetaInfo ha da poco rivelato l’arrivo di una nuova funzionalità sull’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg. In particolare, gli sviluppatori starebbero lavorando sulla possibilità di mettere in evidenza i messaggi più importanti all’interno delle chat.

La versione beta di WhatsApp dove è stata individuata questa funzione è la 2.23.3.17. Saranno quindi introdotti i messaggi appuntati. All’occorrenza, gli utenti potranno appuntare in alto nella chat i propri messaggi che riterranno più importanti, in modo tale da non perderli fra gli altri messaggi.

Si tratta di una funzionalità che potrebbe risultare molto utile fra gli utenti, soprattutto nei gruppi. Proprio in queste chat, infatti, capita spesso che vengano persi di vista messaggi anche importanti, data l’elevata mole di utenti presenti all’interno. Sul sito web WABetaInfo è stato inoltre pubblicato uno screenshot che ritrae questa funzionalità. Qui è possibile notare la presenza di un messaggio che invita ad aggiornare l’applicazione per visionare la nuova funzionalità dei messaggi appuntati.

Insomma, si tratta senz’altro di una funzionalità che risulterà molto utile agli utenti. Tuttavia, dovremo attendere ancora del tempo prima di vederla arrivare ufficialmente e in maniera definitiva su WhatsApp. Ricordiamo comunque che questa applicazione si arricchisce spesso di tante novità, quindi continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.