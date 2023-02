Gli smartwatch sono sempre più interessanti ed importanti nella vita di tutti i giorni degli utenti italiani e mondiali, per questo non ci stupiamo di conoscere l’esistenza di modelli estremamente economici, adatti per soddisfare le esigenze anche di coloro che vogliono spendere il meno possibile.

Per essere sicuri di non perdere di vista nemmeno uno sconto Amazon, avendo la possibilità di ricevere gratis sul proprio smartphone i coupon e le migliori offerte, dovete assolutamente iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Smartwatch in offerta, costano pochissimo

Gli smartwatch di casa Amazfit sono da sempre tra i più economici, alcune delle migliori occasioni su cui fare affidamento, nel momento in cui si volesse godere di un rapporto qualità/prezzo di livello superiore. Oggi su Amazon risulta essere disponibile l’Amazfit Band 5, un prodotto di qualità assoluta, disponibile all’acquisto a soli 21,95 euro, contro i 26,71 euro di listino, per uno sconto effettivo del 18% (LINK ACQUISTO).

Osservando da vicino il prodotto, notiamo essere caratterizzato da un ampio display completamente a colori e touchscreen, dalla discreta qualità e dalla luminosità più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta. Le funzioni effettivamente fruibili non cambiano rispetto alle aspettative, poiché è completamente impermeabile fino a 5 atmosfere, include il sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore (e SpO2), monitoraggio del sonno, della salute, misurazione dei passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Tutto questo è disponibile per un periodo temporalmente limitato, di conseguenza dovete effettuare l’acquisto quanto prima, per approfittare dell’ottimo prezzo basso di vendita. L’unica colorazione disponibile, alla cifra effettivamente indicata, è quella verde salvia.