Netflix, siamo ancora in tempo per lo stop alla condivisione

Netflix, la più grande piattaforma di streaming video al mondo, sta attualmente rivedendo le sue politiche relative alla condivisione di password. La recente pubblicazione sul sito web italiano di una pagina di FAQ in cui si affermava che gli utenti avrebbero dovuto accedere almeno una volta ogni 31 giorni alla rete Wi-Fi della loro posizione principale per evitare il blocco dell’account, è stata rimossa pochi giorni dopo la pubblicazione.

Netflix: l’ennesimo cambio di programma

Netflix ha affermato che non sono ancora stabilite in modo definitivo le regole per prevenire la condivisione di password, e che maggiori informazioni saranno rese disponibili in un secondo momento.

Il password sharing è stato un problema per molte società che forniscono servizi di streaming vide o, poiché riduce il numero di abbonati paganti. La piattaforma, tuttavia, ha sempre adottato una politica tollerante nei confronti della condivisione delle password, affermando che questo può essere un modo per acquisire nuovi abbonati.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato molte novità per l’abbonamento Premium, tra cui l’audio spaziale e un nuovo limite per il numero di dispositivi su cui è possibile effettuare il download. Queste modifiche sono state accolte con entusiasmo dai fan della piattaforma, i quali continueranno a guardare con attenzione ogni nuovo sviluppo riguardante la condivisione di password.

Insomma, nonostante la rimozione della FAQ sul sito web di Netflix, sembra che la società stia ancora considerando come affrontare il problema della condivisione di password. Resta da vedere se e come la società intenderà limitare questa pratica in futuro, ma per il momento, gli abbonati possono continuare a godere dei loro programmi preferiti senza preoccupazioni.