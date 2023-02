Netflix - stop alla condivisione, ora si passa direttamente al blocco dell'account

Netflix ha recentemente annunciato che bloccherà il password sharing per evitare abusi del proprio servizio. Questa misura sarà adottata in tutto il mondo e, a quanto pare, arriverà presto anche in Italia. Per comprendere come funzionerà il nuovo sistema, è importante esaminare le FAQ rilasciate dalla piattaforma.

Netflix: cosa è cambiato sulla piattaforma?

Netflix ha spiegato che identificherà un nucleo domestico per evitare di arrestarsi. Tuttavia, ci saranno casi in cui non verrà applicato alcun blocco. Ad esempio, permetterà di utilizzare l’account in viaggio o in una località diversa dalla residenza principale. Per fare ciò verrà richiesto al titolare dell’account di controllare il dispositivo: la verifica avverrà tramite l’invio di un codice a 4 cifre all’indirizzo email o al numero di telefono, il quale dovrà essere inserito entro 15 minuti.

Per coloro che si trovano lontani dal nucleo domestico di Netflix per un lungo periodo di tempo, la piattaforma potrebbe di tanto in tanto richiedere la verifica del dispositivo in uso. Il colosso ha dichiarato che questa verifica è necessaria per confermare che si tratti di un dispositivo autorizzato a utilizzare l’account e che sia rapida e semplice.

Se un account viene utilizzato su un dispositivo non associato al nucleo domestico del titolare dell’account principale, sarà necessario verificare il dispositivo per accedere al catalogo. Se invece quest’ultimo utilizza la connessione internet associata al nucleo domestico del titolare dell’account principale, non sarà necessario effettuare il controllo.

Insomma, il nuovo sistema per evitare il password sharing sembra essere un compromesso equo tra la necessità di proteggere il proprio servizio e la flessibilità per gli utenti.