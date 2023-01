Con l’avvento del nuovo anno Netflix fa delle considerazioni e come al solito decide di cancellare alcune serie tv che per un motivo o per un altro la piattaforma considera sacrificabili.

A tal proposito, dopo le innumerevoli lamentele dei fan affezionati ad alcune delle serie cancellate, Netflix ha fatto sapere, con un’intervista rilasciata a Bloomberg tramite i suoi co-CEO che la piattaforma ‘non ha mai cancellato uno show di successo’.

Spiegazione questa che non ha convinto molto gli spettatori, tanto da spingerli a organizzare una campagna social con lo slogan #CancelNetflix.

Tre delle serie tv cancellate quest’anno

Tra le serie tv destinate a non essere rinnovate dal canale streaming abbiamo 1899. Il capolavoro originato dalla mente degli stessi creatori del più fortunato Dark è stato cancellato dopo solo una stagione. Apparentemente la serie aveva riscosso grande successo dal punto di vista degli ascolti con 79 milioni di ore ma non è riuscita a coinvolgere in maniera positiva il pubblico, probabilmente a causa della trama non semplice da capire.

Altra serie tv cancellata dopo una stagione è Resident Evil, telefim uscito su Netflix il 14 luglio 2022 che, deludendo le aspettative, non ha riscosso grande successo in termini di ascolti, addirittura registrando solo il 55% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Lo show a quanto pare non ha subito l’influenza positiva dell’omonima serie di film e di videogiochi, molto apprezzati dal pubblico.

Tra le serie animate non ci sarà invece la seconda stagione di Inside Job, nonostante si fosse annunciato il rinnovo a giugno 2022 dopo il suo debutto sulla piattaforma. I motivi di questo cambio di idea repentino non sono ancora ben chiari.