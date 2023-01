Prima si usavano gli elenchi telefonici che ci venivano in ausilio, oggi invece non c’è nulla di realmente concreto a cui poter fare affidamento per trovare il numero di telefono di una persona di cui non abbiamo il numero. Inoltre, con l’avvento di WhatsApp, il numero di una persona è ottenibile solamente dal diretto interessato o tramite terzi. Tuttavia, esistono delle soluzioni da poter considerare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp, app di terze parti per scovare i numeri di telefono

Come accennato prima, ci sono diverse app che consentono di trovare de numeri telefonici solo conoscendo nome e cognome della persona che vogliamo trovare. Non si tratta però di elenchi completi, quindi è possibile incorrere in qualche omonimia.

Uno dei servizi più importanti è TrueCaller, il quale al prezzo di un abbonamento (1,99 euro al mese) vi consente di poter accedere a un database. La regola principale è che per visualizzare il numero degli altri è necessario accettare che il proprio venga aggiunto nella lista. L’app è scaricabile sia per Android e iOS e dovete selezionare la voce “Passa a Professionista“. Dopo la sottoscrizione, è possibile cercare il numero che vogliamo.

Un’altra app utile che potete utilizzare si chiama PeekYou. Si tratta di un motore di ricerca per chi conosce altre informazioni oltre nome e cognome. Oltre al numero ci sono casi in cui è possibile ottenere anche un rimando ai social della persona in questione. Altrimenti, possiamo cercare il numero di telefono che desideriamo direttamente sui social, come ad esempio su Facebook o Instagram se l’utente ha un account aziendale.