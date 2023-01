Il social network Instagram nell’ultimo anno ha inserito tantissime nuove funzioni, alcune molto utili e altre altrettanto criticate dagli utenti.

Secondo le ultime indiscrezioni starebbe per lanciare anche in Italia un nuovo tipo di post. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli in questione.

Instagram lancia i post di solo testo anche in Italia

Nelle ultime ore il colosso Meta ha rilasciato un nuovo aggiornamento che permette di creare contenuti fatti solo da un testo. L’azienda ha commentato: “Abbiamo cercato di portare nel Feed alcune delle funzionalità che le persone amano utilizzare nelle Storie, inclusa la condivisione di contenuti testuali“.

Accedere alla nuova funzione è semplice: basta cliccare l’icona a forma di “più” nella schermata iniziale di Instagram, la stessa che si utilizzava per la pubblicazione di normali immagini, e poi selezionare la voce “Aa”, simbolo appunto del testo In questo modo si potrà creare un nuovo post solo con testo, e condividerlo nel proprio feed.

Quasi sicuramente molti utenti non prenderanno bene la notizia, come non hanno preso bene nemmeno i “Reel”, ispirati a TikTok. Gli utenti infatti, qualche mese fa si sono anche mossi per cercare di riportare la piattaforma a ciò che era all’inizio, ovvero un social network in cui venivano postate delle immagini, scatti che ogni utente pubblicava in modo “permanente” sul proprio profilo. Purtroppo o per fortuna (quello lo giudicate voi), la richiesta non è stata accolta dal team e da quel momento i Reel sono diventati una parte integrante del social.