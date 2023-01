La popolarità di Jenna Ortega potrebbe far correre un grosso rischio al destino di Tara in Scream 6. Oltre ad apparire in progetti horror e thriller basati su serial killer come You, Studio 666 e X, Jenna Ortega è diventata famosa come Scream Queen nel 2022 grazie al suo ruolo principale in Scream 5. Dopo essere sopravvissuta a numerosi attacchi dei due Ghostfaces. in Scream (2022), il suo personaggio Tara Carpenter tornerà per Scream 6 nel marzo 2023.

Il suo ruolo era già parte integrante della trama di Scream (2022) quando la sorella maggiore di Tara, Sam, cercava di fermare il suo aggressore, ma l’immensa popolarità di Jenna Ortega dopo Mercoledì di Netflix cambia inevitabilmente la percezione del futuro del suo personaggio.

Troppa popolarità non è sempre positivo

Dopo Scream 5, Ortega ha interpretato il ruolo da protagonista di Wednesday Addams nell’adattamento di Netflix de La famiglia Addams, che l’ha resa una delle giovani attrici più elitarie di Hollywood, in particolare nel genere horror. Tuttavia, Scream 6 aveva già terminato le riprese prima che la popolarità di Ortega aumentasse vertiginosamente. Di conseguenza, il franchise non ha avuto il senno di poi per garantire il suo futuro assicurandosi che il personaggio di Ortega, Tara, sopravviva a Scream 6.

Considerando che Tara è stata quasi uccisa numerose volte nel corso di Scream (2022), le sue possibilità di sopravvivenza non sono eccezionali. Ciò significa che la serie di film rischia di perdere Jenna Ortega poco dopo la sua ascesa. Anche se bisogna dire che l’enorme popolarità dell’attrice è il modo perfetto per mantenere vivo il franchise per una nuova generazione, ma la morte di Tara in Scream 6 ignorerebbe questa opportunità d’oro.

Con Jenna Ortega ora posizionata come la più grande star del giovane cast di Scream, Tara è senza dubbio la figura più cruciale da tenere d’occhio.