Se siete alla ricerca di un iPhone con l’intenzione di risparmiare qualche euro, i ricondizionati proposti direttamente da Apple potrebbero essere la giusta soluzione che fa per voi.

Il colosso di Cupertino ha infatti iniziato a proporre, sul proprio sito ufficiale, dei dispositivi ricondizionati ad un prezzo abbastanza accessibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple propone iPhone 13 ricondizionati

A partire da questa settimana l’azienda di Cupertino ha aggiornato la lista di dispositivi acquistabili sul suo sito ufficiale introducendo per la prima volta l’intera gamma di iPhone 13 in diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il prezzo di vendita è scontato fino al 15% rispetto a quello di listino originale, con risparmi che vanno da 130 a 280 euro a seconda del modello prescelto.

Come noto, i ricondizionati Apple sono sbloccati, liberi da qualsiasi vincolo operatore e dotati di nuova batteria, scocca e cavetto USB-C-Lighthing. Vengono proposti in una scatola bianca e sono coperti dalla garanzia di un anno. É prevista anche la possibilità di un’ulteriore copertura tramite AppleCare.

I modelli di iPhone 13 sono tutti disponibili, fatta eccezione per quello base e anche le colorazioni sono limitate alla Mezzanotte per iPhone 13 mini ed alla Grafite per 13 Pro e 13 Pro Max. Gli smartphone possono essere acquistati in diversi tagli di memoria, per il momento non tutti sono riportati nella pagina ufficiale ma sappiamo bene che la lista dei prodotti ricondizionati è soggetta a grande variabilità dovuta alla loro effettiva disponibilità. Visitate il sito ufficiale del colosso per scoprire tutti i prezzi nel dettaglio.