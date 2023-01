google-ha-un-easter-egg-pazzesco-legato-a-the-last-of-us

Google ha reso disponibile un Easter Egg basato sulla miniserie HBO “The Last of Us”, acclamata dalla critica. Dato che è stato adattato da un noto gioco per la Playstation, questo Easter Egg ha una sfumatura inquietante, il che è molto appropriato.

Se volete vederlo di persona, non dovete fare altro che cercare “The Last of Us” su Google, e un pulsante che assomiglia a un fungo apparirà nella parte inferiore dello schermo. A prima vista non sembra essere dannoso in alcun modo, ma tenetevi forte. Se si preme il pulsante, nella parte inferiore dello schermo emergono prolungamenti e viticci del fungo cordyceps che continuano a svilupparsi per alcuni secondi. Il riferimento che Google ha fatto al programma della HBO è stato un tocco di classe, ma solo i fan più affezionati della serie e dei giocatori lo hanno notato.

The Last of Us, cercatelo su Google

Da quando il primo episodio della serie è stato trasmesso su HBO, il numero di copie vendute del videogioco The Last of Us è aumentato vertiginosamente e gran parte del merito di questo successo va alla popolarità dei primi due episodi. Chi è agli inizi della storia avrà finalmente l’opportunità di assistere allo spettacolare paesaggio disegnato per il videogioco da Neil Druckmann, che ha anche co-creato la versione seriale di The Last of Us insieme a Craig Mazin (noto per il suo lavoro sul film cult Chernobyl, sempre per HBO.

L’episodio 2 di “The Last of Us” contiene un riferimento al videogioco “Uncharted 4“, per coloro che sono ancora curiosi del gioco. Questo si spiega con il fatto che entrambe le serie di giochi per Playstation sono state sviluppate dalla stessa persona, Druckmann.