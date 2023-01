Tutti noi ogni giorno usiamo WhatsApp, la famosa app di messaggistica ci consente di condividere di tutto con i nostri contatti, messaggi, audio e foto, ciò che però per molti ha da sempre costituito un limite è il fatto che le foto subiscano una compressione software al momento dell’invio che le rende si più leggere ma anche meno definite, calo della qualità che non a tutti piace.

A quanto pare però analizzando l’aggiornamento di WhatsApp beta per Android alla versione 2.23.2.11, si è scoperto che gli sviluppatori stanno finalmente lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di inviare foto con la loro qualità originale.

Foto in full quality

Come potete ben vedere dallo screen diffuso dai ragazzi di WAbetainfo, nel menù di invio delle foto apparirà un ingranaggio che consentirà di scegliere la qualità della foto, scegliendo appunto anche l’opzione legata alla qualità originale, che dunque non esporrà la foto a nessun tipo di compressione.

Si tratta di una funzionalità decisamente molto attesa dalla community dal momento che la qualità delle foto compresse ha da sempre costituito un tallone d’Achille per la nota piattaforma che ha spinto verso l’uso di competitor tra cui anche Telegram.

Ovviamente al momento la feature è in test e dunque appunto in beta, per l’utilizzo diffuso a tutti bisognerà attendere il rilascio globale che arriverà certamente un aggiornamento più in la, ciò che è certo è che arriverà, i tempi sono tuttora difficile da stabilire in quanto serviranno numerosi test prima che il roll out globale venga avviato.