Returnal è un survival horror rilasciato il 30 Aprile dello scorso anno in esclusiva PS5, l’esclusività però è durata ben poco, l’azienda dietro il gioco ha infatti deciso dopo l’importante successo del capitolo, di procedere al rilascio anche su PC, il quale avverrà quest’anno il 15 Febbraio, ora però possiamo già dare un’occhiata ai requisiti di sistema necessari per far girare il gioco e anche alle tecnologie supportate:

Ray tracing (ombre e riflessi)

Supporto a monitor ultrawide (sia 21:9 sia 32:9)

Supporto Dolby Atmos

Tecnologie di supersampling: NVIDIA DLSS e AMD FSR, anche se non è chiaro quali versioni

Supporto per le funzionalità avanzate dei gamepad DualSense

Requisiti di sistema necessari

Minimo

Target qualità : 720p / 60 FPS / dettagli bassi

: 720p / 60 FPS / dettagli bassi GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB AMD Radeon RX 580 8 GB

: CPU : Intel Core i5-6400 AMD Ryzen 5 1500X

: RAM : 16 GB, DDR4

: 16 GB, DDR4 OS : Windows 10, 64 bit, versione 1903

: Windows 10, 64 bit, versione 1903 Archiviazione: 60 GB, Hard Disk

Medio

Target qualità : 1080p / 60 FPS / dettagli medi

: 1080p / 60 FPS / dettagli medi GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

: CPU : Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600

: RAM : 16 GB, DDR4

: 16 GB, DDR4 OS : Windows 10, 64 bit, versione 1903

: Windows 10, 64 bit, versione 1903 Archiviazione: 60 GB, SSD

Suggerito

Target qualità : 1080p / 60 FPS / dettagli alti GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 GB AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB

: 1080p / 60 FPS / dettagli alti CPU : Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700X

: RAM : 16 GB, DDR4

: 16 GB, DDR4 OS : Windows 10, 64 bit, versione 1903

: Windows 10, 64 bit, versione 1903 Archiviazione: 60 GB, SSD

Epico

Target qualità : 4K / 60 FPS / dettagli epici

: 4K / 60 FPS / dettagli epici GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB

: CPU : Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3700X

: RAM : 32 GB, DDR4

: 32 GB, DDR4 OS : Windows 10, 64 bit, versione 1903

: Windows 10, 64 bit, versione 1903 Archiviazione: 60 GB, SSD

Ray Tracing