Gli smartphone sono giunti ad un livello fotografico tale da rendere superflue le mirrorless per i non appassionati, per questo motivo potrebbe tornare molto utile disporre di un treppiede smartphone con telecomando, in modo da riuscire a gestire al meglio le riprese e gli scatti. Il prodotto viene proposto ad un prezzo ridicolo su Amazon.

Il treppiede per smartphone è assolutamente di piccole dimensioni, infatti può tranquillamente essere posizionato in uno zaino per facilitare il trasporto, ed allo stesso tempo risulta essere veramente versatile. Il posizionamento del device è semplicissimo, grazie all’aggancio regolabile in plastica, ed il successivo posizionamento manuale con la vite.

Oltre a garantire una buonissima stabilità, il modello disponibile su Amazon include anche alcune ottime specifiche, come la regolazione di rotazione a 360 gradi, ma sopratutto il controllo tramite telecomando, fino ad una distanza massima di 10 metri. Il collegamento avverrà tramite bluetooth, per questo motivo la compatibilità viene garantita entro la distanza di tale connettività.

Il listino del prodotto è precisamente di 19 euro, proprio in questi giorni è comunque disponibile un buon codice sconto, 4NGABW5K, che permette di godere di una riduzione di circa 8 euro, il prezzo finale da sostenere sarà infatti di soli 11,99 euro (LINK). Una volta acquistato, la spedizione viene gestita da Amazon, e la consegna è prevista in pochissimi giorni.