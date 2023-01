WhatsApp, con un trucco pazzo potete essere invisibili gratis

La rincorsa a numeri sempre più alti a spinto WhatsApp a migliorarsi di continuo, proprio per tenere lontana la concorrenza che da sotto spinge a grandi falcate. Proprio per questo motivo il grande colosso della messaggistica istantanea ha importato all’interno della piattaforma tante nuove funzioni che consentono al pubblico di avere sempre una soluzione in più. Talvolta però c’è voglia di uscire fuori dagli schemi per bypassare tutto quello a cui WhatsApp ha abituato.

WhatsApp concede a tutti la possibilità di non farsi vedere online ma ricevendo in cambio lo stesso trattamento, ecco il trucco per farlo liberamente

Gli utenti hanno constatato con il tempo che WhatsApp offre loro la possibilità di poter nascondersi non mostrando l’ultimo accesso o magari il loro stato online. Scegliendo queste opzioni però si deciderà di conseguenza di non avere l’opportunità di vedere quali sono poi i movimenti in tal senso da parte di tutti gli altri utenti che si hanno in rubrica. In poche parole se non mostri il tuo ultimo accesso, non potrai vedere quello degli altri.

I clienti della celebre applicazione di messaggistica istantanea provano quindi ogni risorsa pur di riuscire a bypassare tutto questo, ma nascondendosi lo stesso. È tutto molto facile grazie ad un’applicazione di terze parti che già durante gli scorsi anni ha spopolato in giro per il mondo. Si tratta di un applicativo molto semplice da usare che prende il nome di Unseen. Utilizzando una soluzione del genere, gli utenti potranno comunque leggere tutto quello che arriva all’interno del loro account WhatsApp, senza aprire l’applicazione principale. Questo significherà dunque essere aggiornati su tutto ciò che ci viene inviato ma senza dover effettuare realmente l’accesso. Cosa comporta tutto questo? Che sarete comunque al corrente dei messaggi ma senza aggiornare l’ultimo accesso che resterà quindi quello vecchio. Allo stesso tempo nessuno potrà vedervi online all’istante.