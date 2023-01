Forex Suggest ha affermato che Bitcoin è la criptovaluta più sporca del mondo. Come ha detto la fonte, il mining ha avuto il peggior impatto sull’ambiente lo scorso anno.

Gli esperti dimostrano che la produzione di un VTS ha emesso quasi una tonnellata di anidride carbonica. In totale, nel 2022, il mining di Bitcoin ha prodotto circa 86,3 milioni di tonnellate di CO2. Per ridurre l’impatto delle emissioni nocive, il mondo ha bisogno di piantare circa 431,6 milioni di nuovi alberi.

Ma il rapporto non considera quei minatori VTS che passano ad altre fonti energetiche. Il Bitcoin Mining Council ha affermato che nel terzo trimestre del 2022, il bilancio di BTC era del 59,4%. Questo è il 3% in più rispetto al 2021.

Il mining di bitcoin e il meccanismo proof-of-work (PoW) non sono stati accolti favorevolmente a causa del forte consumo di energia. Il rivale più vicino alla rete Bitcoin è Ethereum. Quest’ultima è la seconda blockchain più grande. Ad esempio, lo scorso settembre, questo sistema ha iniziato a utilizzare lo stesso meccanismo e ciò ha permesso all’azienda di consumare il 99,95% di energia in meno sulla blockchain.

Chi consuma di più

Lee Smales, professore di finanza presso l’Università dell’Australia occidentale, avverte che finché BTC utilizzerà PoW, non sarà in grado di consumare meno energia per il mining. “i BTC attireranno cattiva pubblicità sul modello PoW ora che la fusione sembra aver funzionato bene.”

Gli analisti di Forex Suggest hanno affermato che XRP si è rivelato consumare meno energia tra le prime dieci principali criptovalute. Invece, la blockchain Polygon si è classificata al secondo posto in termini di emissioni di CO2. Un anno prima, Litecoin era il secondo della lista. Ha funzionato sul meccanismo di consenso proof-of-work (PoW) e ha prodotto circa 525.400 tonnellate di CO2. Bitcoin Cash è al terzo posto con 141.400 tonnellate di CO2.