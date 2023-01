Iliad Giga 150 è la promozione del momento, la soluzione che prevede un costo fisso di 9,99 euro al mese, e alla quale finalmente tutti gli utenti possono arrivare, a prescindere dalla loro provenienza, o comunque dalle varie disponibilità di operatori telefonici.

In un mercato in cui gli utenti sono sempre costretti a verificare nel dettaglio la propria provenienza, Iliad decide di andare letteralmente contro corrente, come al solito del resto, proponendo la sua migliore offerta ad ogni utente. L’attivazione è possibile con portabilità da qualunque operatore, previo pagamento di un contributo iniziale di 9,99 euro (più la prima mensilità).

Iliad, una sorpresa incredibile per tutti

La promozione oggetto del nostro articolo prende noma Giga 150, e come potete benissimo immaginare include al proprio interno prima di tutto 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione non limitata e possibilità di godere anche della connettività 5G, dove disponibile. Oltre a questo, i restanti minuti e SMS sono da considerarsi illimitati, entro i canoni del buon senso.

Il costo fisso da sostenere, come anticipato del resto, corrisponde a 9,99 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile. Le promesse di Iliad non cambiano rispetto al passato, l’azienda assicura di non attuare alcuna rimodulazione contrattuale, ciò sta a significare che il prezzo non cambierà, e sopratutto di non applicare alcun vincolo, in altre parole gli utenti potranno abbandonare Iliad in un qualsiasi momento, senza dover minimamente pagare penali.