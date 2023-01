Uno dei giochi più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Hogwarts Legacy, il capitolo dedicato alla scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo arriverà a Febbraio su Next gen e PC per poi approdare anche su Old gen ad Aprile, l’action RPG risulta davvero atteso dai fan che da decenni aspettano un gioco davvero ben fatto dedicato al capolavoro della Rowling.

In attesa del suo rilascio ufficiale, sono però stati distribuiti i requisiti di sistema per la versione PC che mostrano un gioco non troppo esigente dal lato CPU e GPU però decisamente più affamato dal punto di vista della RAM, vediamoli insieme.

I requisiti per PC

Requisiti minimi

Target: 720p @ 30 FPS, qualità bassa

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB AMD Radeon RX 470 4 GB

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, HDD (SSD preferibile)

Requisiti consigliati

Target: 1080p @ 60 FPS, qualità alta

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti AMD Radeon RX 5700 XT Intel Arc A770

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

Requisiti ultra

Target: 1440p @ 60 FPS, qualità Ultra

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

Requisiti ultra 4K

Target: 2160p @ 60 FPS, qualità Ultra

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-10700K (3,80 GHz) AMD Ryzen 7 5800X (3,80 GHz)

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: DX12

Archiviazione: 85 GB, SSD

Un’altra conferma è che il gioco avrà come sistema antipirataggio il famoso software Denuvo, molto pesante da gestire per il PC ma allo stesso tempo quasi impossibile da violare per gli hacker che intendono distribuire il gioco in versione pirata.