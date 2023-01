Il nuovo anno non è stato clemente con gli italiani, sebbene il 2022 sia stato tutt’altro che positivo, parlando infatti delle spese fisse da sostenere, relative ad esempio a luce, acqua e gas, il 2023 ha visto la rimozione dello sconto sulle accise con una vera e propria impennata dei prezzi al litro di benzina e diesel.

Il ritorno alla normalità è stato traumatico, appena rientrati dalle vacanze invernali, infatti, gli italiani si sono dovuti scontrare con l’amara verità, la benzina ed il diesel sono tornati a costare anche più di 2 euro al litro. I rincari vanno quindi a colpire nuovamente le tasche dell’utente medio, che al giorno d’oggi si ritrova costretti a pagare un corrispettivo decisamente maggiore rispetto al passato.

Approfittate dei codici sconto Amazon, sono disponibili gratis solo oggi su Telegram, li potete avere sul vostro smartphone premendo qui.

Benzina e Diesel, ecco quanto costano

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero dell’Ambiente, la rilevazione periodica del prezzo del carburante ha dimostrato che i prezzi medi sono aumentati del 10% rispetto alla scorsa settimana. La benzina ha un costo di 1,812 euro al litro, mentre il gasolio di 1,868 euro al litro, numeri che segnalano un incremento importante, e preoccupante, rispetto al passato.

Ora la palla passa al Governo Meloni, che pare essere pronto a combattere contro le probabili speculazioni messe in atto dai fornitori di carburante (non le singole pompe, si intende), l’idea sembra essere quella di obbligare le pompe ad esporre il prezzo medio in Italia, in modo da spingere gli utenti a evitare i rivenditori più cari e costosi.