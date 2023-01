SIM Swap, hacker rubano numeri di telefono e poi dal conto in banca

Di solito quando uno crede di aver protetto tutti i suoi account personali scegliendo l’autenticazione a due fattori ad esempio, penso di aver fatto il massimo per salvaguardare la propria privacy e sicurezza. Allo stesso tempo però non è così, dal momento che i truffatori del web si sono attrezzati per bene portando al massimo le loro facoltà di truffa.

Dovete sapere che anche il vostro numero di telefono potrebbe risultare improvvisamente oggetto del desiderio dei malviventi, i quali possono attuare un particolare tipo di truffa. Stiamo parlando di un modo utile per rubare la vostra numerazione, praticamente facendo il cosiddetto trucco del SIM Swap.

SIM Swap, sono tornate le truffe per gli italiani: scomparsi i soldi dai conti correnti con la truffa del secolo

Stando a quanto riportato, non sono poche le persone che si sono ritrovate improvvisamente a vedere scomparire parte delle loro finanze, le quali sono andate a finire in mani estranei. Il tutto dopo che gli hacker in questione sono riusciti a rubare il numero di telefono e di conseguenza a cambiare le password dei conti correnti.

Bisogna quindi stare molto attenti anche se i campanelli d’allarme possono essere diversi per accorgersene. Nel momento in cui doveste notare il vostro smartphone senza linea telefonica per troppo tempo, bisognerebbe stare attenti visto che la truffa potrebbe essere in atto.

Il classico campanello d’allarme, quello più chiaro di tutti, è il messaggio da parte della banca con delle transazioni non autorizzate. State quindi attenti e tenete sempre le antenne dritte.