Signify, azienda che controlla il brand Philips, ha annunciato il debutto della nuova app Philips Hue Sync TV ottimizzata per le televisioni a marchio Samsung. Grazie a questa soluzione, gli utenti potranno rivoluzionare il modo di gestire l’illuminazione tra i propri dispositivi.

Infatti, Philips Hue Sync TV permette di adattare e sincronizzazione l’illuminazione ambientale con quella mostrata sulla TV Samsung. In questo modo, gli appassionati di cinema o i videogiocatori potranno godere di un’esperienza immersiva senza precedenti.

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’app Philips Hue Sync TV permette di sincronizzare le luci smart Philips Hue con quanto mostrato a schermo. Le luci quindi si regoleranno in base a quelli che sono i colori predominanti mostrati sulla TV Samsung e creeranno una atmosfera particolare nella stanza.

Arriva sulle TV Samsung di ultima generazione il supporto completo dell’app Philips Hue Sync TV per sincronizzare l’illuminazione domestica in modo smart

La collaborazione tra Samsung e Philips Hue si è concentrata sulla massima fruibilità dell’app tanto che sarà possibile utilizzarla con tutte le app preinstallate sulle TV. Questo significa che sarà attiva anche guardando Netflix o Disney+ oltre che compatibile con le console collegate allo schermo. L’app, inoltre, garantisce il supporto a vari formati di immagine come 8K, 4K e HDR 10+.

Agli utenti verrà comunque lasciata la massima personalizzazione dell’esperienza. Si potrà impostare l’intensità della sincronizzazione, regolare la luminosità delle luci, selezionare la modalità film o videogioco, abilitare l’avvio automatico e molto altro ancora. Tramite l’app per smartphone sarà anche possibile selezionare le luci da sincronizzare per creare la coreografia perfetta.

Come affermato da Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify: “Il lancio di questa nuova app rappresenta una pietra miliare nel più ampio percorso di Philips Hue nell’ambito dell’home entertainment e nella nostra partnership in continua evoluzione con Samsung. Siamo pertanto orgogliosi di offrire esperienze sempre più coinvolgenti e personalizzate grazie alla nostra nuova app Philips Hue Sync TV, augurandoci di poter estendere questo inedito modo di vivere l’illuminazione surround in sempre più abitazioni nel mondo”.

James Pi, Head of Experience Planning Group, Visual Display Business di Samsung Electronics ha dichiarato: “Siamo entusiasti di integrare l’app Philips Hue Sync TV nei televisori Samsung grazie alla collaborazione con Philips Hue. Questa innovativa app offre ai nostri utenti un nuovo modo di vivere i contenuti TV immergendosi appieno nei loro film e videogiochi preferiti, portando l’intrattenimento delle nostre televisioni a un livello completamente inedito”.

L’app Philips Hue Sync TV è disponibile per il download sulle TV Samsung QLED 2022 e per i modelli più recenti della gamma Q60 o superiore. Il costo dell’app è di 129,99 euro e può essere acquistata e scaricata direttamente dall’app store di Samsung TV.