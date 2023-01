Visteon e Qualcomm Technologies hanno annunciato durante il CES 2023 l’intenzione di unire i propri sforzi per creare una partnership orientata al settore automotive. In particolare, le due aziende collaboreranno per lo sviluppo di un digital cockpit evoluto ad altissime prestazioni.

Unendo le tecnologie software di SmartCore di Visteon con quelle dello Snapdragon Cockpit di Qualcomm sarà possibile offrire alle case automobilistiche globali delle soluzioni all’avanguardia. Infatti, la soluzioni di nuova generazione integreranno l’hardware e il software in un modo evoluto per portare questi device verso il futuro del settore.

Lo SmartCore di Visteon nasce come un gestore software per cockpit che ha il compito di integrare tutte le funzionalità di sistema tra cui anche strumentazione digitale e infotainment. Il sistema è in grado anche di gestire le applicazioni basate sul cloud tra cui la navigazione, la radio, i sistemi multimediali e gli assistenti vocali.

Qualcomm Technologies e Visteon stanno lavorando insieme per rendere il settore automotive sempre più tecnologico, digitale e smart