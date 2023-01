In occasione del CES 2023, Sony ha mostrato un progetto inedito e molto interessante. L’azienda nipponica ha svelato il primo assaggio su Gran Turismo, ma non stiamo parlando del gioco simulativo di guida.

Gran Turismo, infatti, è il nome del film ispirato dal gioco ma che sarà basato su una avvincente storia vera. La pellicola andrà a raccontare il percorso di formazione che ha portato Jann Mardenborough a coronare il proprio sogno.

Infatti, Jann Mardenborough è passato da essere un semplice giocatore di Gran Turismo a diventare un pilota professionista. Tutto questo è stato possibile grazie alla GT Academy una competizione nata nel 2008 che unisce reale e virtuale.

Gran Turismo lascia le console Sony per approdare nelle sale con un nuovo film ricco di adrenalina e tantissime supercar

Grazie alla collaborazione tra Nissan, PlayStation e Polyphony Digital, i partecipanti si sfideranno online per avere la possibilità di gareggiare su una vera auto da corsa e su un vero circuito. Il vincitore sarà scelto come pilota ufficiale nella scuderia Nissan e riceverà l’addestramento e le licenze necessarie a gareggiare negli eventi internazionali.

Come si può vedere nel filmato pubblicato su YouTube, le riprese sono pensate e studiate per garantire la massima immersività nello spettatore. Alcune inquadrature ricalcano esattamente quelle disponibili nel titolo PlayStation per creare un legame forte con la controparte videoludica.

Il regista della pellicola sarà Neill Blomkamp, già regista di District 9 (2009), Elysium (2013) e Humandroid (2015). La sceneggiatura è stata scritta da Jason Hall e Zach Baylin. Tra i protagonisti figurano David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom e Geri Halliwell-Horner.