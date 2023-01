CoopVoce è assurda, le offerte EVO sono tornate con 100GB a partire da 4 euro

Mai come questa volta i gestori virtuali sembrano essere sulla cresta dell’onda, portando il loro compito di contenuti a un numero di utenti smisurato. Se prima questa branca di provider veniva relegata in un angolo in favore dei soliti gestori più blasonati, ora la musica sembra essere cambiata con questi ultimi che invece stanno cercando di adeguarsi. Le grandi aziende come ad esempio Vodafone hanno infatti abbassato i prezzi delle loro offerte, tenendo il rapporto tra convenienza e quantità dei contenuti sempre più stretto. L’obiettivo è chiaramente quello di mettere in difficoltà i provider virtuali, i quali però riescono a fare sempre qualcosa in più.

CoopVoce è in questo momento il miglior gestore virtuale, le sue offerte EVO fino a 100 giga sono ancora disponibili

A dimostrarlo chiaramente sono i gestori che vanno più forte in quest’ultimo periodo, tra i quali non si può non riconoscere CoopVoce. La celebre azienda sta sviluppando un vero e proprio monopolio nel suo ambito, tra tutti i gestori virtuali. A chiarirlo sono anche gli stessi utenti che hanno un’opinione del provider molto buona, soprattutto per quanto riguarda il servizio clienti.

Ora come ora poi le offerte sembrano essere molto vantaggiose, nonostante sia finito il periodo promozionale che regalava il doppio dei giga a chi entro ieri avete sottoscritto una delle offerte provvista di connessione ad Internet.

Le EVO di CoopVoce sono ancora disponibili, come quella da 30 giga e quella da 100 giga. Entrambe predispongono minuti senza limiti e 1000 SMS, con i prezzi che sono rispettivamente di 6,90 € al mese e 8,90 € al mese.