L’operatore virtuale CoopVoce a partire dal prossimo 12 gennaio 2023 lancerà una nuova versione della propria offerta denominata Evo 200 Giga.

Questa nuova versione sarà attivabile al prezzo di 8.90 euro al mese ed effettuando la portabilità del proprio numero si otterrà l’attivazione ed il primo mese gratuito. Scopriamo insieme cosa propone nel dettaglio.

CoopVoce lancia Evo 200 Giga

Fino al 31 gennaio 2023, salvo cambiamenti, sia online che nei negozi, sarà nuovamente possibile attivare l’offerta tariffaria CoopVoce Evo 200, ma attraverso una nuova versione con un nuovo prezzo mensile, e la relativa promozione per chi richiederà la portabilità del numero. In precedenza, l’offerta Evo 200 era stata proposta in occasione del 15° compleanno dell’operatore con un costo mensile di 7,90 euro al mese.

Inoltre, se nelle precedenti edizioni era stata attivabile da tutti i nuovi clienti, quindi sia con una nuova numerazione che con la portabilità del numero, oltre che dai già clienti, la nuova Evo 200 che sarà disponibile fino a fine Gennaio 2023 sarà attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno contestualmente la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore e anche dai già clienti CoopVoce, tramite cambio piano.

L’offerta vi ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati 4G, il tutto al nuovo costo di 8,90 euro al mese. I costi iniziali sono azzerati. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli a riguardo.