Il prossimo grande update per PUBG MOBILE prenderà il nome di Martial Showdown ed introdurrà una delle maggiori icone delle arti marziali: Bruce Lee. L’aggiornamento 2.4 sarà disponibili a partire dal mese di gennaio con tante novità tutte da scoprire.

Per portare Bruce Lee su PUBG MOBILE, gli sviluppatori hanno concluso una nuova partnership con The Bruce Lee Family Company. I giocatori potranno quindi esplorare il mondo delle arti marziali con una delle figure più influenti del XX secolo.

All’interno del titolo ci sarà una vera e propria celebrazione della disciplina che si svolgerà su più mappe. Inoltre, verranno introdotti elementi di gioco speciali che permetteranno di valutare l’impatto culturale che Bruce Lee è riuscito a comunicare attraverso le sue performance.

Il team di PUBG MOBILE vuole celebrare le arti marziali e per farlo all’interno del gioco arriverà un maestro d’eccezione, il famoso Bruce Lee

Ogni attività fornirà ricompense uniche che i giocatori potranno utilizzare per personalizzare il proprio stile. Sarà possibile vestire set di abiti, copricapi e tanti altri accessori, tutti oggetti unici ispirati proprio a Brice Lee. A partire dal 10 gennaio sarà possibile ottenere il Bruce Lee Kung Fu Soul Set, il Melee Expert Set e il Mr. Kung Fu Set per ricreare i look iconici del maestro di arti marziali. Saranno disponibili anche una serie di skin cosmetiche per veicoli, paracadute e altro ancora oltre ad emote sempre a tema.

Come dichiarato da Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games: “Ancora oggi Bruce Lee è una fonte di ispirazione per moltissime persone in tutto il mondo. Essendo una delle star più influenti e conosciute del XX secolo, molti giocatori di PUBG MOBILE sono suoi grandi fan. Siamo incredibilmente orgogliosi di onorare la sua eredità, portando nel gioco molti elementi del suo look e della sua personalità. Mi auguro che questa partnership offra un’esperienza straordinaria ai giocatori di PUBG MOBILE e ai fan di Bruce Lee”.

A confermare le dichiarazioni del dirigente di Tencent Games ci ha pensato Dennis Chang, Managing Partner di The Bruce Lee Family Company: “Non potremmo essere più entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con PUBG MOBILE, uno dei giochi mobile più popolari al mondo. Mentre le community globali di gioco online continuano a crescere a livelli senza precedenti, siamo fortunati ad aver trovato un partner così collaborativo in PUBG MOBILE, che è stato in prima linea nel fenomenale trend di crescita del gioco mobile e che ha creato un gioco così eccitante e innovativo che incontra realmente il favore della fanbase di Bruce Lee”.

Tutti i giocatori potranno partecipare all’evento Dreamrealm Apprentice che si terrà dal 10 al 26 gennaio. Le ricompense saranno esclusive e si potranno ottenere solo per un periodo di tempo limitato.