Anche quest’anno la nostra redazione si è riunita per assegnare i premi al meglio della tecnologia presentata nel corso del 2022. Come di consueto da tre anni a questa parte, i riconoscimenti sono stati attribuiti seguendo un iter composto da due fasi.

Fase 1. Sondaggio generale, in cui ogni membro della redazione ha votato il proprio vincitore per categoria di premio in corsa.

Fase 2 – Finale. Sono andati in finale i due prodotti/servizi gareggianti per categoria di premio, selezionati sulla base dei più votati della fase 1. L’intera redazione ha contribuito ad esprimere le proprie opinioni sui prodotti testati ed a partecipare alle votazioni dei vincitori finali per categoria.

Le categorie in gara

Miglior smartphone 2022

Smartphone più innovativo 2022

Smartphone Best Buy 2022

Miglior AI 2022

Miglior applicazione 2022

Miglior marca PC 2022

Miglior marca Power Station 2022 (New entry)

Miglior operatore telefonico 2022

Miglior wearable 2022

Migliori cuffie TWS 2022

Miglior auto EV 2022

Miglior Smartphone 2022

Il premio più ambito dagli smartphone è stato assegnato al Google Pixel 7 Pro, il modello di punta di quest’anno di Mountain View, sebbene non sia esente da limiti, come ad esempio una velocità di ricarica modesta per un top di gamma e con dimensioni ingombranti. Tuttavia il chipset proprietario, la versione stock di Android e la qualità video e del display, hanno convinto la nostra redazione nell’assegnare al 7 Pro il premio Miglior Smartphone 2022.

Smartphone più innovativo del 2022

Se lo scorso anno ad aggiudicarsi il riconoscimento Smartphone più innovativo era toccato ad OPPO, quest’anno il premio se lo aggiudica Samsung Galaxy Z Fold 4. Il pieghevole nonché smartphone di punta della casa sudcoreana, ideale per chi necessita un multitasking all’ennesima potenza. Un dispositivo non proprio economico e non adatto agli amanti della fotografia per via dei limiti del comparto fotografico, ma decisamente il più innovativo di quest’anno, secondo i voti della nostra redazione.

Smartphone Best Buy 2022

Manca lo stabilizzatore ottico e l’audio è solo mono, ma la redazione di Tecnoandroid ha votato HONOR 70 come smartphone Best Buy 2022. Tuttavia il design, la fotocamera frontale e l’autonomia sono punti a favore che hanno convinto lo staff a scegliere il prodotto di HONOR come uno smartphone ideal per giovani content creator, al prezzo di una fascia media.

Miglior AI 2022

Per due anni consecutivi abbiamo attribuito il premio all’assistente vocale di Amazon, ovvero Alexa. Tuttavia quest’anno l’Intelligenza Artificiale che ha convinto la redazione ad assegnare il premio Miglior AI è quella di Google.

Miglior Applicazione 2022

Per il terzo anno consecutivo la redazione di Tecnoandroid non ha avuto dubbi e ha riconosciuto a Telegram ancora una volta tutte le qualità che gli sono valse i due precedenti riconoscimenti. La stabilità dell’app, le nuove funzionalità, gli aggiornamenti rapidi e tutte le possibilità concesse dalla creazione di Pavel Durov, hanno convinto ancora una volta ad assegnare il premio Miglior Applicazione 2022 a Telegram.

Miglior marca PC 2022

Anche Apple si riconferma meritevole del premio riservato ai computer di quest’anno, secondo la nostra redazione, così come lo scorso anno. Questo nonostante un’agguerrita concorrenza che ha visto i produttori spaziare in dispositivi innovativi e futuristici.

Miglior marca Power Station 2022 (New entry)

La new entry di quest’anno è la categoria Miglior Power Station e quest’anno se l’aggiudica Bluetti. Abbiamo provato la Bluetti Eb70, un dispositivo in gradi di ricaricare rapidamente e con tanti accessi per la carica.

Miglior operatore telefonico 2022

Anche quest’anno Vodafone viene indicata dalla redazione di Tecnoandroid come miglior operatore telefonico. Non solo secondo lo staff, ma anche secondo i dati di Opensignal, organizzazione che ha riconosciuto all’operatore telefonico diversi premi per la qualità e la velocità della propria rete.

Miglior wearable 2022

Samsung si aggiudica anche nel 2022 il riconoscimento miglior wearable, assegnato questa volta al Samsung Galaxy Watch 5. Nella recensione di Tecnoandroid si è contraddistinto per la qualità costruttiva e per la fluidità del software, ma ancora ci sono dei punti da migliorare. Come ad esempio l’autonomia e il limite imposto dalla casa sudcoreana, che permette l’utilizzo di alcune features esclusivamente in abbinamento con dispositivi Samsung.

Migliori cuffie TWS 2022

Le Pixel Buds Pro di Google si aggiudicano il riconoscimento per le migliori True Wireless Stereo. Gli auricolari rispetto alle precedenti versioni si avvalgono di cancellazione attiva del rumore. Il prezzo è elevato, alcuni dettagli non accolgono il favore dei più precisi, ma l’audio è di qualità, inoltre supportano la ricarica Qi.

Miglior auto EV 2022

La migliore auto EV dell’anno secondo Tecnoandroid è la Renault Megane E-tech. Il crossover elettrico della casa francese ha impressionato nel corso della nostra prova per il design, per il suo impianto stereo e per i suoi interni.

Per il 2022 è tutto. Mancano pochi giorni al termine dell’anno e a Las Vegas si stanno scaldando i motori in attesa della prima kermesse tecnologia del nuovo anno. Chissà che dall’altra parte del mondo non vi sia già qualche prodotto che vedremo negli awards di Tecnoandroid del 2023.