Abbiamo avuto modo ad IFA a Berlino di conoscere il nuovo Honor 70, il quale si sta dimostrando un vero killer flagship. Le nostre impressioni sono state confermate durante le ultime settimane di utilizzo, dove abbiamo notato tante cose che ci sono piaciute.

L’estetica vede un Honor 70 davvero molto rivolto al lifestyle con la back cover lavorata con effetto prisma diamantato satinato e con un design molto sottile. Si ha da subito la sensazione idi avere a che fare con uno smartphone premium, nonostante la cornice sia in policarbonato. Il peso di 178 grammi è molto ridotto rispetto alle altre esperienze e questo è un punto a favore.

Lo schermo è da 6,67 pollici leggermente curvo sui lati ma non eccessivamente. Il trattamento oleofobico è poi davvero eccezionale visto che non trattiene le impronte. La disposizione delle fotocamere è molto singolare e può non piacere. Presente la Type-C, non c’è il jack delle cuffie e l’audio è mono.

Il display è un OLED da 6,67 pollici FHD+ con densità di 300ppi. La luminosità sfiora i 1000 nits. Il display ci ha ampiamente soddisfatto anche per quanto riguarda i colori e il bilanciamento del bianco. Il refresh rate è variabile tra 60 e 120Hz.

Le prestazioni sono assicurate grazie allo Snapdragon 778G+, al quale si accompagnano 8 giga di RAM e tagli di memoria da 128 o 256GB. Lo smartphone anche in fase di stress si comporta davvero bene, nessun lag e nessun surriscaldamento anomalo. Il tutto anche grazie alla MagicUI.

Dal punto di vista delle fotocamere, il comparto risulta quantomai completo. Le ottiche sono tre: la principale è una Sony IMX800 da 54MP con F/1.9, poi una ultra-wide da 50MP con F/2.2 e un sensore di profondità da 2MP con F/2.4. Sul frontale ecco poi una camera da 32MP con apertura F/2.4. Le foto sono davvero di rilievo, soprattutto con l’ottica principale e di giorno. I colori sono molto reali e gli scarti soddisfano e non poco.

Di sera la modalità notte e l’AI aiutano molto e rendono le foto discrete. Diverso invece con la grandangolare che di giorno funziona benissimo ma di notte ha qualche pecca in termini di luce raccolta. In totale un buon risultato sotto tutti i punti di vista. La camera frontale offre un’ottima resa anche per quanto riguarda la modalità ritratto.

In merito ai video, in risoluzione massima a 4K con 30fps, anche se manca la stabilizzazione ottica ma con quella digitale si riesce ad ottenere buonissimi risultati, soprattutto di giorno. Nella sezione fotocamera, dedicate ai video, ci sono diverse chicche interessanti e dedicate ai content creators. Ecco ad esempio la modalità Solo Cut che consente di posizionare lo smartphone a 4 metri di distanza dal soggetto che registrerà due v ideo da diverse proporzioni dando un effetto più dinamico. Traccerà il soggetto nella scena e creerà degli effetti molto carini e dinamici.

La batteria è da 4.800 mAh e con ricarica rapida da 66W, per una ricarica completa in poco più di 50 minuti. La batteria regge e lo smartphone arriva tranquillamente a dopo cena. Completo dal punto di vista della connettività grazie anche alla presenza di Honor Share. Non manca il lettore di impronte sotto al display, il quale sblocca lo smartphone in meno di un secondo.

Conclusioni

L’Honor 70 viene proposto a 549 euro, nella fascia media del mercato. In questo caso l’acquisto è consigliato visto che Honor ha fatto un ottimo lavoro conferendo un’identità specifica: va a pennello per chi crea contenuti e per il pubblico giovane.