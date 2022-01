Come ogni anno, anche quest’anno si sono svolti i Tecnoandroid Awards 2021 attraverso cui la nostra Redazione ha decretato i migliori prodotti/servizi tech del 2021. Per il secondo anno consecutivo, le votazioni si sono svolte online, causa pandemia, in una gara virtuale che ha stabilito i veri vincitori di questo storico 2021.

Tecnoandroid Awards 2021: regolamento interno

I Tecnoandroid Awards 2021, si sono composti di due fasi:

Fase 1. Sondaggio generale, in cui ogni membro della redazione ha votato il proprio vincitore per categoria di premio in corsa.

Fase 2 – Finale. Sono andati in finale i due prodotti/servizi gareggianti per categoria di premio, selezionati sulla base dei più votati della fase 1. L’intera redazione ha contribuito ad esprimere le proprie opinioni sui prodotti testati ed a partecipare alle votazioni dei vincitori finali per categoria.

Categorie in gara

Iniziamo elencando le categorie in gara:

Miglior smartphone 2021;

Smartphone più innovativo 2021;

Smartphone Best Buy 2021;

Miglior AI 2021;

Miglior applicazione 2021;

Miglior marca PC 2021;

Miglior operatore telefonico 2021;

Miglior wereable 2021;

Migliori cuffie TWS 2021;

Miglior auto EV 2021 (new entry).

Miglior smartphone 2021

Parliamo anzitutto del premio più ambito in ambito tech: Miglior smartphone 2021. Quest’anno i contendenti giunti in finale sono stati Samsung Galaxy S21 Ultra e l’ottima new entry Honor 50. Il duello è stato di fuoco, ma S21 Ultra l’ha spuntata facilmente, grazie probabilmente anche ad una differenza di fascia di mercato importante (circa 1200 euro contro 500 euro di Honor 50). I suoi punti di forza sono stati, ancora una volta, una migliorata esperienza d’uso e l’affinamento delle novità già introdotte. Il tutto condito da una fantastica fotocamera, potenziata oltre l’inverosimile. Un device appagante e perfetto in ogni comparto, dalla fotocamera, alle prestazioni, dalle funzionalità al display. È senza ombra di dubbio lui il miglior smartphone di questo 2021.











































































































Smartphone più innovativo 2021 Venendo, invece, a parlare di innovazione è Oppo la vera vincitrice dell’anno appena trascorso. Oppo X 2021, infatti, è un vero e proprio concentrato di tecnologia d’avanguardia. Un prodotto, o meglio prototipo, che ci ha lasciati letteralmente esterrefatti, nonostante non sia ancora commercializzato e probabilmente non lo sarà mai nella versione da noi testata. Ciò nonostante, le potenzialità vi sono davvero tutto e l’esercizio di stile è assicurato. Un vero e proprio gioiellino che potrebbe perfino condizionare il mercato dell’anno in corso 2022, qualora dovesse effettivamente debuttare sul mercato! Smartphone Best Buy 2021 L’azienda cinese OnePlus si conferma ancora una volta l’azienda best buy di questo 2021 con OnePlus Nord 2 5G. Un dispositivo che ci aveva già abbondantemente stupiti nel 2020 con la sua prima edizione, ma che è stato migliorato ulteriorimente nell’anno appena trascorso. È lui lo smartphone da acquistare e consigliare assolutamente a tutti i nostri amici per rapporto qualita/prezzo! A differenza dello scorso anno, inoltre, le scorte di magazzino (anche Amazon), quest’anno sono più che sufficienti!

















Miglior AI 2021 Inutile anche discuterne, miglio intelligenza artificiale 2021 si riconferma ancora una volta Amazon Alexa per la nostra redazione. A darle supporto, ancora una volta, una miglior reattività di risposta, nonché una miglior compatibilità con tutti i dispositivi di domotica presenti nelle nostre case. Senza dimenticare la presenza di canali di vendita facili ed immediati (store di Amazon), rispetto ai competitors.

Miglior applicazione 2021

Anche Telegram, si riconferma come l’anno scorso miglior app 2021. Anche in questa categoria di premio non vi è stata molta “storia”. Telegram è stata ritenuta molto semplicemente l’app migliore sotto ogni punto di vista, grazie alla sua repentinità di aggiornamento ed alle sue innumerevoli funzionalità introdotte, nonché per la sua importantissima stabilità.

Miglior marca PC 2021

Lato computers la nostra redazione si è espressa in maniera piuttosto schierata verso due fronti: Asus ed Apple. È quest’ultima, tuttavia, la vincitrice per l’anno 2021. L’azienda statunitense si è saputa distinguere per innovatività, qualità costruttiva e prestazioni dei suoi ultimi prodotti. Secondo posto meritato, comunque, per Asus, che continua a mordere il mercato specialmente nella fascia medio bassa.

Miglior operatore telefonico 2021

Secondo la nostra Redazione, il miglior operatore telefonico del 2021 si riconferma ancora una volta Vodafone. Vittoria non proprio scontata per alcuni disservizi subiti dagli utenti negli ultimi mesi, ma comunque confermata.

Miglior wereable 2021

L’azienda sud-coreana Samsung vince un secondo importantissimo premio ai Tecnoandorid Awards 2021 con il suo Galaxy Watch 4: miglior wereable 2021. A parte l’estetica che ha conquistato tutti, anche le performance e le funzionalità introdotte sono risultate molto importanti per aggiudicarsi l’amito riconoscimento.

Migliori cuffie TWS 2020

Categoria “Migliori cuffie TWS 2021” quest’anno vinta a mani bassissime da Huawei con le sue Freebuds 4. Huawei che ha partecipato con ottimi risultati anche nelle categorie PC e smartwatch, senza però spuntarla in finale, come in questo caso.



















Loading 2022…

In attesa del 2022, ecco a voi tutti i vincitori di quest’anno. Un anno nuovamente “particolare” per usare un eufemismo, che tuttavia ha contribuito a ricordarci cosa è davvero importante e che, a noi amanti tech, ha saputo far apprezzare ancor di più i progressi della tecnologia!