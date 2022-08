Energia illimitata e gratis? Sarà possibile? Oggi siamo in compagnia della Power Station Bluetti Eb70, con capacità di 1000W e batteria da 716 kWh. Si tratta di un oggetto tecnologicamente molto avanzato, anche in merito ai materiali, molto resistenti.

Esteticamente è davvero bella da vedere e pesa 10 Kg, non proprio agevole da trasportare se non fosse per la maniglia inclusa. La parte frontale mostra un display che si accende con uno dei pulsanti in basso. Qui leggerete l’autonomia della batteria, la potenza di input e la potenza di output.

Sul lato ecco un LED che serve per illuminare l’ambiente con due potenze ma anche con il lampeggiamento. In basso ci sono due porte da 220W alimentate dall’inverter nella Power Station, il quale viene alimentato dalle batterie: queste vengono ricaricate dall’alimentatore o tramite altri sistemi. Le batterie trasformano la corrente continua in alternata, in modo da fornirla alle prese da 220W. Presenti anche due ventole sui lati per il raffreddamento delle batterie, per cui non copritela mai.

Sulla parte destra ecco il connettore da 12 volts, le porte USB-A e le porte USB-C che consentono di ricaricare ed erogare una potenza massima da ben 100W consentendo dunque la fast charge. Potete anche ricaricare il vostro smartphone in alto, visto che la power station è dotata di ricarica wireless. Ovviamente potete usare tutte le porte in contemporanea.

1 su 10

Chiaramente siete al sicuro da ogni pericolo come cortocircuiti e quant’altro.

E’ presente una modalità Eco per mettere un po’ in stand-by la Power Station, per non consumare troppo. Le batterie sono al litio ferro fosfato, le migliori in circolazione visto che tengono molto bene carica e scarica e supportano più cicli.

Chiaramente sarà possibile collegare alla Power Station anche la lavatrice, il frigo e tutto ciò che non supera i 1000W.

L’alimentatore è da 25.2 Volts, il quale caricherà in 4 ore la Power Station. Presente anche il cavo accendisigari da 12 volts, un cavo output adattatore, l’accendisigari inverso per ricaricare la Bluetti tramite l’automobile. Disponibile anche un cavo Type-C e poi il cavo per il pannello solare: esatto, così potrete generare energia gratis e senza limiti. Questo cavo è compatibile con tutti i pannelli solari che dunque generando dal nulla energia, possono alimentare gratis la Power Station. Bluetti vende insieme alla Station anche un pannello solare, il quale garantisce 200W.

Il prezzo della Bluetti Eb70 risulta impegnativo ma di certo avrete tante altre opportunità acquistandola che non ve la faranno rimpiangere. Costa sul sito ufficiale 749€.