Il Galaxy Watch 5, anche se non così sorprendente come il Galaxy Watch 5 Pro, è uno smartwatch eccezionale che potrebbe essere un’ottima scelta per coloro che desiderano evitare l’impronta imponente del dispositivo indossabile più grande di Samsung.

Tuttavia, nonostante la generale mancanza di nuove funzionalità rivoluzionarie e modifiche al design, il Galaxy Watch 5 ottiene importanti aggiornamenti nel reparto design: la versione base ora è dotata di uno schermo in cristallo zaffiro, che è molto più resistente ai graffi.

Design, modelli e dimensioni:

Non sarà facile trovare differenze estetiche importanti tra il vecchio Galaxy Watch 4 e il nuovo Galaxy Watch 5. Otteniamo un dispositivo indossabile sottile e leggero che si adatta perfettamente al polso ed è estremamente comodo da indossare. Questo potrebbe essere indossato praticamente in ogni occasione. Con un semplice cambio del cinturino, si adatterebbe alla discoteca proprio come ad una serata informale.

Purtroppo, non c’è una custodia in titanio sul Galaxy Watch 5, poiché Samsung ha invece optato per Armor Aluminium. Nel caso in cui non suonasse un campanello, ecco un aggiornamento: è lo stesso materiale che compone il telaio della serie Galaxy S22. È un materiale elegante e leggero che è piacevole al tatto, non trattiene le impronte digitali e si sente premium, quindi tutto va bene nel mondo.

Il Galaxy Watch 5 è disponibile nelle versioni da 40 e 44 mm, che sono per lo più simili ai modelli dell’anno scorso in termini di dimensioni. Ho avuto il piacere di recensire il modello più grande da 44 mm, ma per il mio polso sottile forse era migliore quello da 40 mm.

Display e comandi:

Parlando del display, è lo stesso pannello Super AMOLED da 1,4″ di quello che troverai sul Galaxy Watch 5, così come sul Galaxy Watch 4 da 44 mm. Non è necessariamente una cosa negativa, poiché è altrettanto luminoso e vivido come ci si aspetterebbe da un dispositivo Samsung con schermo AMOLED.

Non c’è una cornice girevole, ma ce una “ghiera” digitale che consente alcune utili interazioni con l’interfaccia, e questa è una buona notizia per i fan dei dispositivi indossabili Samsung: sebbene non sia una cornice fisica rotante, questa consente comunque un’interattività extra. Non è ancora troppo bello usare questo metodo, poiché toglie la facilità d’uso e crea più problemi di quanti ne risolva sotto forma di tocchi indesiderati e tocchi fantasma.

Sicuramente, se avessimo avuto una lunetta girevole hardware, le cose sarebbero state completamente diverse, ma quella non si sarebbe adattata alla natura leggera e sportiva di questo dispositivo. I pulsanti laterali sono invariati, ma sono ancora abbastanza reattivi e scattanti.

Software e funzionalità:

Con One UI Watch 4.5 su Google Wear OS 3.5, il Samsung Galaxy Watch 5 è sicuramente tra i migliori smartwatch Android che puoi comprare in questo momento. L’interfaccia è estremamente intuitiva e facile da usare, con un paio di centinaia di app native disponibili sul Play Store. Anche se una determinata app non è disponibile come app complementare, puoi comunque visualizzare le notifiche e rispondere ad esse con alcune risposte di base.

C’è molta personalizzazione, con molti quadranti tra cui scegliere. C’è un buon equilibrio tra i quadranti informativi e quelli puramente appariscenti che in realtà non danno alcuna informazione.

Il Samsung Galaxy Watch 5 incorpora un sensore BioActive avanzato, che combina una varietà di sensori sanitari specializzati per fornire agli utenti i dati sulla salute più accurati e approfondimenti sul benessere. L’orologio smart adesso fornisce consigli pratici su come raggiungere i tuoi obiettivi, ti ricorda di reidratarti dopo le faticose attività cardio e molto altro, oltre a fare un’analisi approfondita della composizione corporea. Bene, non posso dire quanto siano corrette le letture dell’IMC, ma sicuramente sembrano credibili e sono decisamente abbastanza buone per i Joe normali.

Samsung ha anche inserito un sensore di temperatura della pelle sul Watch 5, ma purtroppo diventerà funzionale solo entro la fine dell’anno. Sarebbe sicuramente usato per avvisare l’utente della febbre alta e aiutare con il monitoraggio essenziale del ciclo femminile.

C’è anche un monitoraggio del sonno migliorato. Oltre a monitorare i dettagli delle fasi del sonno, come il sonno REM, il sonno leggero e profondo, oltre a rilevare la possibile apnea notturna, il monitoraggio del sonno del Galaxy Watch 5 fornisce anche un punteggio del sonno dopo ogni notte, così come uno spirito animale del sonno che descrive al meglio i tuoi schemi di sonno. Ma non è tutto, c’è una nuova funzione di coaching del sonno con un programma di 5 settimane che potrebbe migliorare la qualità delle tue attività notturne, o almeno così sostiene Samsung. Ha punti di controllo, obiettivi e pietre miliari individualizzati, in modo che tu possa migliorare il tuo sonno!

Ora, le funzionalità per la salute sono prevalentemente nel dominio dell’onnipresente app Samsung Health, che è l’hub per tutte le funzionalità relative al benessere e al fitness. Alcune funzioni, tuttavia, come l’ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna, funzioneranno solo con l’app Heart Monitor di Samsung, disponibile esclusivamente su un telefono Samsung.

Quando si tratta di tracciamento delle attività, il Galaxy Watch 5 è ben automatizzato. In effetti, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla rapidità con cui il dispositivo ha rilevato che avevo iniziato una corsa veloce. Samsung afferma che puoi anche tracciare manualmente più di 90 diverse attività, il che è una cifra interessante.

Batteria e ricarica:

Entrambe le versioni da 40 e 44 mm del Galaxy Watch 5 hanno ottenuto batterie più grandi rispetto ai loro predecessori. Il Galaxy Watch 5 da 40 mm ha una batteria da 284 mAh contro i 247 mAh del Galaxy Watch 4 da 40 mm, mentre la versione da 44 mm viene fornita con una batteria da 410 mAh, un bel salto rispetto alla batteria da 361 mAh del suo predecessore.

La reale durata della batteria su questi smartwatch dipenderà sicuramente dalle tue abitudini di utilizzo specifiche. Diciamo che con il modello da 44 mm, quello da noi in prova, è difficile arrivare alla fine della seconda giornata.

Samsung a tale proposito ha migliorato la ricarica veloce. Il Galaxy Watch 5 ora supporta una ricarica fino a 10 W, che è abbastanza buona da ricaricare oltre il 40% della carica della batteria in circa 30 minuti, il che è onestamente fantastico: ricariche rapide e regolari ti assicurano di avere sempre abbastanza carica.

Processore, archiviazione e connettività:

Il Galaxy Watch 5 è alimentato dallo stesso chipset dual-core Exynos W920 che ha alimentato Galaxy Watch 4 e 4 Classic dell’anno scorso. Le prestazioni sono ok e ho notato solo alcuni piccoli problemi subito dopo l’installazione, quando l’orologio si stava ancora stabilizzando.

Ci sono 16 GB di memoria nativa, di cui puoi utilizzare circa 9 GB dopo che il Galaxy Watch 5 è pronto per il rock’n’roll. È più che sufficiente come spazio per contenere tonnellate di app, quadranti, immagini e file musicali, quindi nessuna lamentela su questo fronte.

Non ci sono stati molti cambiamenti in termini di connettività, anche se il Galaxy Watch 5 ha ottenuto piccoli miglioramenti rispetto al suo predecessore. In particolare, il Bluetooth viene aggiornato alla versione 5.2, rispetto alla versione 5.0, e sostanzialmente migliora l’efficienza dell’onnipresente standard di connettività.

Qualità audio e aptica:

Puoi rispondere ed effettuare chiamate sul Galaxy Watch 5 e la qualità è accettabile. Sicuramente, puoi collegare un paio di auricolari e goderti una migliore qualità audio, ma l’altoparlante integrato è abbastanza buono.

Il feedback aptico è accettabile. Non sembra economico, ma ha quella sensazione metallica che è l’esatto opposto, ad esempio, dell’Apple Watch 7, che ha vibrazioni più profonde. È tutta una questione di preferenze personali, tuttavia, poiché è improbabile che manchi una notifica con il Galaxy Watch 5 o l’Apple Watch.

Prezzi e disponibilità:

Potete acquistare il nuovo Samsung Galaxy Watch 5 su Amazon ai seguenti prezzi: