Il Galaxy Z Fold 4 è la quarta generazione dello smartphone di casa Samsung che si apre in un piccolo tablet. Lo schermo pieghevole ha un’elevata frequenza di aggiornamento per giocare ai videogiochi, una fotocamera intelligente nascosta dietro per le videochiamate e il supporto della S Pen per scrivere e disegnare.

Dopo due settimane di utilizzo di questo nostro esemplare in prova, il Fold 4 probabilmente è il nostro tablet Android preferito. Mostra i miglioramenti ingegneristici e software di Samsung ed è un impressionante promemoria che siamo ancora agli albori dei telefoni pieghevoli.

Design e materiali:

Parte della nostra infatuazione per il Fold 4 deriva dalle sue dozzine di piccoli perfezionamenti rispetto al Fold 3. La cerniera è un po’ più sottile. Il telefono è leggermente più leggero. Le cornici sullo schermo di copertina sono solo un po’ più piccole. Tuttavia non abbiamo una grossa differenza rispetto alla terza generazione per la quale il device risulti più maneggevole o altro.

Per quanto riguarda il più grande dubbio dei dispositivi pieghevoli, lasciatecelo affrontare subito. Sì, potete vedere e sentire la piega nel display principale. E no, non ci da fastidio. Sicuramente qualsiasi utente preferirebbe che non ci fosse la piega, ma dopo un po’ di utilizzo di questo strepitoso pieghevole, vi dimenticherete del solco sul display.2

La cerniera del Fold è una parte importante di ciò che consente il suo design pieghevole unico e quella del Fold 4 è stata ridisegnata. È più sottile del Fold 3 ma anche più solida, il che rende il Fold 4 incredibilmente soddisfacente da chiudere. Ma a causa delle dimensioni del Fold, non potete aprirlo e chiuderlo con una sola mano, così come avevamo visto anche sul Galaxy Z Flip 4.

Grazie alla nuova cerniera, il frame in alluminio e il Gorilla Glass Victus Plus, il Galaxy Z Fold 4 si sente più solido di qualsiasi altro telefono pieghevole che abbiamo testato. La cerniera consente anche diverse angolazioni d’uso, come servire come un piccolo supporto per guardare film e spettacoli su un aereo. O essere il vostro treppiede per scattare foto e video.

Display e prestazioni:

Il Galaxy Z Fold 4 è dotato di un display AMOLED esterno da 6,2 pollici e un display AMOLED interno da 7,6 pollici, entrambi offrono una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. C’è poco da fare, questi schermi sono bellissimi e fluidi, qualsiasi contenuto audiovisivo è un vero piacere per gli occhi da riprodurre su di essi. Inoltre sono anche molto luminosi, potete tenere la luminosità dello schermo interno davvero bassa, altrimenti sopra la metà di intensità potrebbe darvi fastidio agli occhi. Questo per farvi capire quanto sia forte sotto i raggi diretti del sole.

Alimentato da un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 e con 12 GB di RAM, il pieghevole in stile libro è estremamente veloce e fluido in qualsiasi operazione. Non riuscirete mai a mettere in crisi questo smartphone e non vedrete mai nessun impuntamento da parte del sistema.

Parlando di giochi, il Fold 4 ha le dimensioni perfette per i giochi mobili. La schermata principale rende il gioco coinvolgente e non abbiamo avuto il minimo problema con nessuno dei titoli più pesanti presenti nel Play Store.

La batteria è sempre da 4.400 mAh, tuttavia vi possiamo dire che è stata ben ottimizzata con l’ultimo processore di casa Qualcomm. Anche con un uso intenso, spesso riuscite ad arrivare a fine serata con una sola carica. Ricarica veloce a 25W e ricarica wireless come l’anno scorso.

Dopo aver caricato il Galaxy Fold 4 per 30 minuti, la batteria è passata dal 20% al 73%. Ricorda, il Fold 4 non viene fornito con un caricatore da muro.

Software basato su Android 12L e la Flex Mode:

Samsung ha dotato il nuovo Galaxy Z Fold 4 di funzionalità che vanno da aggiornamenti significativi, come la barra delle applicazioni trasformata in dock (bellissima e comodissima a nostro avviso), a quelli che sono più “Oh, è divertente, ma lo userò mai?” Il nuovo cursore e trackpad disponibili in modalità Flex rientrano nella seconda categoria.

Il Z Fold 4 funziona con Android 12L, ottimizzato per schermi di grandi dimensioni e pieghevoli. Le incredibili modifiche apportate da Samsung a One UI vi fanno davvero sentire come se stesse usando qualcosa di speciale senza compromettere le funzionalità e le capacità che vi aspettereste da un dispositivo che non si piega a metà.

Il dock nella parte inferiore dello schermo semplifica l’accesso e l’uscita dalle app nel multitasking. Basta trascinare un’app sopra l’altra e il gioco è fatto. Questa facilità d’uso è solo un altro motivo per cui il Galaxy Z Fold 4 è così attraente agli occhi di molti. Poter avere 3 app aperte sullo schermo, più una quarta in modalità fluttuante è strabiliante. Con tutte le possibilità di ingrandire e spostare quest’ultima a proprio piacimento e in più potete decidere anche se renderla più o meno trasparente. Immaginate ad avere TikTok e Instagram fianco a fianco sul Z Fold 4. Una caratteristica interessante è che se state guardando un video e chiudete il Fold, la riproduzione continuerà istantaneamente sullo schermo di copertura da 6,2 pollici e viceversa.

La Flex mode, che abbiamo già visto con il Z Flip, sposta l’app che state utilizzando nella parte superiore dello schermo, mentre mostra i controlli nella parte inferiore quando il telefono è posizionato semiaperto. Samsung ha persino migliorato la propria app Galleria, quindi adesso quando modificate una foto in modalità Flex, l’immagine rimane nella metà superiore con gli strumenti di modifica e l’interfaccia in basso. Sui precedenti dispositivi Fold and Flip, le foto erano posizionate in modo scomodo al centro dello schermo piegato.

Una nuova aggiunta alla modalità Flex è la possibilità di utilizzare la parte inferiore dello schermo come un mini trackpad con un cursore in alto. Non possiamo dire di averlo trovato molto utile con quella configurazione, ma adoriamo il fatto che Samsung stia abbracciando la forma unica del Fold. Il Galaxy Z Fold 4 supporta anche la S Pen, così come il Fold 3. È divertente da usare, anche se sarebbe carino che potesse attaccarsi magneticamente al lato del Fold.

Alcune funzionalità sono attive per impostazione predefinita, ma altre sono sepolte in Impostazioni (la maggior parte sotto il menù chiamato Labs). Abbiamo attivato tutto in modo non scientifico in Labs e ne siamo stati più che felici. Ma sappiate che non tutte le app sono ottimizzate per il Fold 4. Ad esempio, Instagram fluttua goffamente al centro dello schermo con le frecce su entrambi i lati per allinearlo a sinistra o a destra.

Comparto fotografico:

Sulla cover posteriore ci sono tre fotocamere: una fotocamera principale grandangolare, un’altra ultrawide e una terza con teleobiettivo 3x. C’è una fotocamera selfie sullo schermo di copertina e una fotocamera sotto il display dietro lo schermo principale. Queste fotocamere sono decisamente un passo avanti rispetto a quelle del Fold 3, ma sono ancora indietro rispetto ai sistemi di fotocamere del Galaxy S22 Ultra, Pixel 6 Pro e iPhone 13 Pro in termini di qualità dell’immagine e versatilità.

La fotocamera sotto il display è probabilmente quella che abbiamo usato di meno, motivo per cui Samsung si è trovata bene a metterla dietro il display. La fotocamera sotto il display non è invisibile come uno specchio a due vie. Ma è meno fastidioso di un foro ritagliato o di una tacca.

La fotocamera principale e quella del teleobiettivo sul retro sono simili a quelle del Galaxy S22 e del Galaxy S22 Plus. Le foto hanno un bell’aspetto e sono nitide con colori e contrasto incisivi. Anche la modalità notturna era abbastanza buona.

Una delle funzionalità più interessanti è la possibilità di utilizzare le fotocamere posteriori per i selfie o condividere un’anteprima del mirino della fotocamera con il soggetto.

Conclusioni e prezzo:

Se avete un Fold 2, potrebbe valere la pena aggiornarlo al Fold 4, soprattutto se riuscite a ottenere un buon affare di permuta. Ottenete un processore più veloce, una struttura più robusta, l’impermeabilità (sebbene il Fold 4 manchi ancora di resistenza alla polvere), supporto alla S Pen e fotocamere di qualità superiore.

Sicuramente se avete un Galaxy Fold 3, non ha senso passare al 4, comunque stiamo parlando di una spesa davvero importante e il 3 è ancora uno smartphone eccezionale. Questo qui è un dispositivo non per tutti, ha senso solo se lavorate nel business o se siete dei Content Creator, perché in quel caso vi potrebbe velocizzare molto il lavoro e dunque è un investimento sicuro.

Potete acquistare in nuovo Galaxy Z Fold 4 nelle seguenti versioni e ai seguenti prezzi:

256 GB: 1.879,00 €;

512 GB: 1.999,00 €;

Invece la versione da 1 TB la potete acquistare soltanto dal sito ufficiale Samsung, al prezzo di 2.249,00 € per il resto guardate spesso anche Amazon, perché potete trovare qualche offerta.