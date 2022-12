alfa-romeo-stelvio-quadrifoglio-svelate-le-foto-del-design-che-tutti-aspettano

Con ogni probabilità, il facelift dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non sarà presentato prima del 2023. Alfa Romeo ha anticipato l’aggiornamento del resto della gamma di SUV a novembre, e ora attendiamo di vedere come verrà aggiornata la versione top di gamma del SUV, che probabilmente verrà introdotta nella prima parte del prossimo anno insieme all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dovrebbe ricevere gli stessi aggiornamenti del resto della gamma di SUV, compresi alcuni ritocchi estetici agli elementi più evidenti del veicolo: i fari e il trefoil. Il modello Quadrifoglio dovrebbe ricevere anche una revisione dello sterzo e delle sospensioni, ma il motore V6 da 2,9 litri da 510 CV dovrebbe rimanere invariato.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non arriverà nel 2023

Non possiamo dire con certezza che l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Restyling non sarà lanciata in occasione del 100° anniversario del marchio Quadrifoglio. Nel frattempo, alcune immagini sono state caricate su Facebook da Walter Vayr, le quali sono state scattate dalla Gabetz Spy Unit e mostrano il prototipo del modello Alfa in fase di test. Questo è un indizio del fatto che si sta ancora lavorando per perfezionare il nuovo modello prima del suo lancio, che a questo punto dovrebbe essere imminente.

Per rinfrescare la memoria, l’inizio delle vendite del nuovo SUV è previsto per febbraio 2023, mentre il facelift dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è atteso ancora per qualche mese. Questa è solo una delle tante novità che la Casa milanese ha in serbo per il prossimo anno, che vedrà anche l’introduzione di un nuovo concept di auto sportiva che potrebbe entrare in produzione nel 2025, oltre ad alcune anticipazioni relative al futuro B-SUV che l’Alfa Romeo costruirà in Polonia a Tychy e che dovrebbe essere presentato ufficialmente nel marzo 2024.