Sappiamo già che il produttore Motorola è al lavoro su un nuovo device di fascia bassa. Si tratta del nuovo Motorola Moto G13 e quest’ultimo ha già ricevuto diverse certificazioni, tra cui la certificazione NBTC. Ora, però, lo smartphone è stato il protagonista di nuove immagini renders.

Motorola Moto G13, trapelano in rete nuove immagini renders

Il prossimo smartphone entry-level del noto produttore Motorola è stato avvistato in queste ore in alcune nuove immagini renders. Osservando queste ultime, possiamo notare la presenza sul fronte di un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Le cornici attorno allo schermo sembrano simmetriche tra loro, fatta eccezione per quella inferiore che è leggermente più spessa.

La backcover posteriore, invece, si caratterizza per i bordi piatti e per una rifinitura nera opaca. In alto a sinistra trova posto il modulo fotografico di forma rettangolare. All’interno di quest’ultimo saranno poi presenti due zone circolari in cui troveranno posto due sensori fotografici. Uno di questi, stando alle immagini renders, sarà da 50 MP. Al centro sarà poi collocato il logo dell’azienda, ma per il momento non sappiamo se integra al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco.

Dalle immagini è infine visibile anche il frame laterale dello smartphone. Quest’ultimo sembra avere una rifinitura lucida. Sul lato destro, in particolare, sono collocati il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. In basso, invece, ci sarà la porta di ricarica di tipo USB Type C, il microfono ed il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.