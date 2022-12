Vodafone guarda con grande interesse a questa stagione natalizia, con la sicurezza di ampliare ancor di più la sua già nutrita base di pubblico. Il provider inglese, nel dettaglio, vuole aumentare le proposte per gli utenti che da qui a fine anno andranno ad effettuare le operazioni di portabilità del proprio numero da altre compagnie.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a Natale

Una delle migliori offerte pensate in casa Vodafone è certamente la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti verso chiunque e 100 Giga per navigare in rete, con la garanzia delle reti 5G.

I clienti che attivano questa promozione pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni come rinnovo della tariffa. Al tempo stesso, sarà però necessaria anche una spesa una tantum il cui valore sarà di 10 euro. La SIM sarà aggiunta in automatico a questo costo.

Come per altre ricaricabili del passato, anche in questa circostanza gli abbonati del gestore inglese riceveranno una garanzia molto importante sotto l’aspetto tariffario. Il provider, infatti, si impegna a non applicare rimodulazioni ovvero a stabilire un costo bloccato durante nei primi sei mesi dall’attivazione della tariffa. Le rimodulazioni saranno bloccate non soltanto per i costi mensili, ma anche per le soglie di consumo.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di quest’offerta potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.