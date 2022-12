WindTRE è sconvolgente, la sua promo costa 7 euro al mese ed ha giga senza limiti

Da diverso tempo si parla insistentemente di tutte le migliori promozioni lanciate dai gestori telefonici mobili in quest’ultimo periodo. Il Natale è alle porte e c’è anche aria di cambiamento che verrà portata dal nuovo anno in arrivo. Stando a quanto riportato le persone stanno cercando di cambiare anche il proprio gestore mobile qualora non dovesse esserci più sintonia. Proprio per questo motivo sono arrivate diverse soluzioni che mettono a disposizione del pubblico contenuti su contenuti, con prezzi molto più bassi del solito anche da parte dei celebri gestori più blasonati in Italia. WindTRE è un chiaro esempio visto che adesso sta spopolando con una promozione mobile in particolare, la quale resta dedicata ai suoi già clienti.

Coloro che infatti hanno in casa una promozione con fibra ottica del provider, potranno beneficiare di una clamorosa opportunità. Basta infatti recarsi in un centro autorizzato per sottoscrivere anche l’offerta mobile che prende il nome di GO Unlimited Star+.

WindTRE: arrivano ancora le migliori offerte che questa volta prediligono i già clienti del gestore, il tutto a 7,99 euro al mese

Un’offerta del genere non si vede tutti i giorni ed infatti è il periodo ideale per sottoscriverla proprio per non lasciarla scappare via. Gli utenti potranno quindi pensarci visti i contenuti davvero molto interessanti oltre al prezzo che risulta molto più basso delle aspettative.

Si tratta di una promozione che riesce a conciliare al suo interno i migliori contenuti rapportati ovviamente ad un prezzo di favore. Bastano 7,99 € al mese per avere infatti chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS e soprattutto giga senza limiti per navigare sul web.