Le offerte operator attack del gestore WindTre invogliano i clienti degli operatori rivali anche questo mese. A partire da soli 7,99 euro al mese, le tariffe attualmente in listino includono tantissimi servizi.

A ottenere le migliori opzioni sono i clienti Iliad e MVNO, i quali possono effettuare il trasferimento del numero e procedere con l’attivazione di una delle seguenti tariffe:

la WindTre GO 50 Star + Digital

la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay

la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay

la WindTre GO 100 Special + Digital

Passa a WindTre: ecco l’offerta da non perdere per ricevere 150 GB a meno di 9,00 euro!

Le offerte appena elencate sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti WindTre provenienti da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Ogni cliente può scegliere tra le opzioni disponibili in base alle sue esigenze. Chi desidera ottenere una buona quantità di Giga senza dover andare incontro a spese eccessive non può lasciarsi scappare la straordinaria WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

Il costo della tariffa è di soli 8,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione all massima velocità disponibile.

La spesa di rinnovo sarà richiesta mensilmente ma non sarà necessario ricaricare la SIM. La tariffa è disponibile soltanto in versione Easy Pay. Quindi, durante l’attivazione sarà richiesta la modalità di pagamento che si desidera utilizzare tra le tre opzioni disponibili: carta di credito, conto corrente e carta conto.