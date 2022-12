Nel corso della seconda parte dell’anno numerosi operatori hanno applicato una serie di rimodulazioni alle loro offerte ricaricabile. Tra questi operatori c’è anche TIM, che proprio a dicembre andrà a modificare i costi mensili e ricorrenti di alcuni suoi abbonati.

TIM, il 2022 si conclude con queste rimodulazioni

Già nei precedenti mesi, TIM aveva previsto una serie di novità sotto il punto di vista tariffario. A differenza delle occasioni passate, però, in quest’ultimo mese i cambi di listino non riguardano soltanto una ristretta cerchia di offerte, ma riguardano in maniera quasi indistinta tutte le ricaricabili winback, cioè le promozioni che gli utenti hanno attivato in passato per il cambio del loro operatore.

Per alcuni clienti, le rimodulazioni su queste tariffe si fermano al valore di 1 euro. Per altri abbonati, invece, la differenza con i precedenti costi di rinnovo sarà di 2 euro in più ogni trenta giorni. Come in altre circostanze, ad ogni modo, TIM ha previsto anche alcune misure compensative per gli utenti che hanno subito tale tornata di rimodulazioni. Alcuni clienti con ricaricabile attiva sul piano tariffario riceveranno SMS e chiamate gratuite verso tutti.

Per le misure compensative ci saranno anche occasioni legate ad internet, con alcuni abbonati che riceveranno una dote extra di 30 Giga ed altri che riceveranno navigazione dati con rete 4G senza limiti di consumo.

In base alla comunicazione di TIM, gli utenti del provider italiano non avranno più modo di recedere senza penali dal profilo tariffario, una volta scaduti i termini previsti dalla suddetta comunicazione ufficiale.