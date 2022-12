Dopo due giorni di speculazioni pubbliche, i rappresentanti del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno annunciato martedì mattina che gli scienziati di Livermore, in California, hanno attuato con successo una reazione di fusione nucleare con conseguente guadagno netto di energia. Il risultato, che i funzionari hanno definito un “importante passo scientifico“, dovrebbe avvicinare il mondo alla commercializzazione di energia a zero emissioni di carbonio.

Secondo quanto riferito, i ricercatori della National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hanno portato a termine la reazione lunedì 5 dicembre. Usando un array laser delle dimensioni di uno stadio sportivo, LLNL ha imitato le temperature e le pressioni che si trovano all’interno delle stelle, dove avviene la fusione nucleare naturalmente. Il loro esperimento ha superato la soglia di fusione applicando 2,05 megajoule (MJ) di energia e ricevendo in cambio una produzione di energia di fusione di 3,15 MJ, con conseguente energia netta positiva denominata “accensione“.

Il segretario all’energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm all’annuncio del raggiungimento della fusione nucleare di LLNL: “Il fenomeno definito accensione ci consente di replicare per la prima volta determinate condizioni che si trovano solo nelle stelle e nel sole”, ha affermato il segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm durante l’annuncio di martedì. “Questa pietra miliare ci avvicina di un passo alla possibilità di sfruttare la fusione a zero emissioni di carbonio“.

Finalmente ci siamo

Legislatori ed esperti di energia pulita si sono uniti al Dipartimento dell’Energia per celebrare quello che è probabilmente un passo importante verso una rete energetica “più pulita”. Ma nonostante l’eccitazione (fondata) di tutti, ci vorrà del tempo prima che reazioni di fusione come questa alimenteranno le infrastrutture quotidiane. Il direttore della LLNL Kim Budil ha sottolineato che ci sono ancora “ostacoli significativi” da superare per quanto riguarda la tecnologia della fusione nucleare prima che possa essere utilizzata su larga scala. Tali progressi potrebbero richiedere anni o anche qualche decennio in più.

L’amministratore della National Nuclear Security Administration (NNSA) Jill Hruby ha aggiunto che ci saranno una serie di “scoperte” e “battute d’arresto” nello sviluppo della tecnologia di fusione nucleare in futuro. Sebbene il risultato di LLNL sia significativo, bisognerà continuare la sperimentazione.

LLNL afferma che il suo successo sosterrà direttamente il programma di gestione delle scorte della NNSA, che si concentra sulla sicurezza e l’affidabilità delle apparecchiature nucleari degli Stati Uniti. Fornirà inoltre informazioni inestimabili per la ricerca in corso sull’energia pulita.