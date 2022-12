WhatsApp, ci sono due trucchi segreti che vi faranno spiare ed essere invisibili

Gli utenti che usano WhatsApp non sanno che esistono dei trucchi davvero eccezionali che potrebbero in qualche modo arricchire l’esperienza. Il tutto magari con delle possibilità che WhatsApp non offrirà mai, visto che sono al limite della regolarità.

Si tratta infatti di funzionalità appartenenti ad applicazioni di terze parti che possono essere facilmente reperite sul web anche in maniera gratuita. Ricordiamo che non c’è nulla di illegale, dal momento che queste applicazioni forniscono dei servizi che restano su quel confine molto sottile che va tra ciò che è permesso e quello che è vietato.

WhatsApp: esistono dei trucchi che non immaginate ma che potrebbero svoltare la vostra attività con la celebre applicazione di messaggistica

Tutte le persone che hanno voglia infatti di scoprire i movimenti di un altro utente, possono affidarsi ad una delle applicazioni più famose del web sotto questo punto di vista. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione di terze parti che negli anni è diventata molto famosa visto che permette di tracciare l’attività di un utente su WhatsApp. Per attività si intende l’entrata o l’uscita dall’applicazione, la quale sarà segnalata a chi deciderà di spiare con una notifica istantanea.

Inoltre alla fine della giornata subentrerà anche un report con tutti i dettagli che riguardano gli orari precisi di entrata e di uscita. A chi poi non è mai capitato di voler leggere i messaggi di WhatsApp in tutta tranquillità senza dover usare la vecchia tecnica del disattivare la linea telefonica prima di entrare su WhatsApp? Ovviamente a tutti e proprio per questo ecco che subentra un’altra applicazione molto famosa che prende il nome di Unseen. Con questa avrete la possibilità di intercettare i messaggi in arrivo sul vostro WhatsApp con un’applicazione di terze parti che vi permetterà dunque la lettura in tutta tranquillità.