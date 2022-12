WhatsApp, ci sono trucchi gratis per spiare le persone e per essere invisibili

Secondo quanto riportato, oltre alle tante funzionalità che WhatsApp permette di utilizzare al suo interno, ce ne sono diverse altre molto interessanti. Queste includono possibilità che mai e poi mai l’applicazione metterebbe a disposizione del pubblico, il quale molte volte risulta più che curioso. Proprio per questo, soprattutto quando si parla di essere invisibili o di spiare il prossimo, sale l’acquolina in bocca.

WhatsApp: ecco alcuni trucchi che non conoscevate e che possono restare segreti, potrete spiare chi volete

A tal proposito ci sono tre funzionalità che tutti dovrebbero conoscere quando utilizzano WhatsApp, sia per cautelarsi che per essere imprevedibili. La prima è quella che consente lo spionaggio di chiunque, il tutto semplicemente scaricando un’applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker. Secondo quanto riportato, basta scaricare l’applicazione per poi selezionare le persone da voler spiare praticamente gratis. Ogni volta che queste decideranno di connettersi a WhatsApp o magari di uscire dall’applicazione, vi arriverà una notifica con l’orario preciso di accesso.

L’altra applicazione che non potete di certo mancare è quella che consente di essere invisibili leggendo ugualmente tutti i messaggi in arrivo. Il nome da tenere a mente è quello di Unseen, soluzione gratuita. L’applicazione in questione offre la possibilità di intercettare tutti i messaggi che potrete quindi leggere al di fuori di WhatsApp senza aggiornare l’ultimo accesso ma soprattutto senza risultare mai online.

L’ultima applicazione gratuita è WAMR, la quale intercetta il contenuto di tutte le notifiche in arrivo e quindi mi permette di recuperare anche i messaggi che il vostro interlocutore cancella prima che voi possiate leggerli.