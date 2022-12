Android, 9 app a pagamento del Play Store sono oggi gratis

Da ormai diverso tempo gli utenti Android si sono abituati ad attendere le grandi promozioni del Play Store di Google, il quale è la vera arma in più del celebra sistema operativo mobile.

Secondo quanto riportato infatti le persone non riescono a fare a meno di attendere il giorno in cui app e giochi diventano disponibili in maniera gratuita, pur trattandosi di contenuti a pagamento. Oggi sembra essere il momento giusto per sfruttare questa situazione, la quale vede numerosi titoli disponibili a costo zero.

Non ci sono però solo le offerte del mondo Android, ma anche tante altre direttamente dal web. Amazon ad esempio riempie ancora una volta il suo store di ottime soluzioni, le quali riguardano svariate categorie.

Android: sono arrivate le migliori offerte in assoluto, ecco 9 titoli a pagamento da scaricare gratis dallo store

Una lista piena zeppa di titoli a pagamento offerti gratis. Questo è ciò che anche oggi il mondo Android ha a disposizione direttamente dal Play Store di Google. In basso abbiamo evidenziato 9 contenuti suddivisi tra app e giochi che potrete portare a casa praticamente gratis ma solo per oggi.