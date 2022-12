È passato un po’ di tempo da quando ci sono state fornite nuove informazioni sui prossimi telefoni pieghevoli che Oppo produrrà. D’altra parte, dato che la data dell’evento Inno Day 2022 dell’organizzazione è stata divulgata, è del tutto possibile che questo cambierà in un futuro non troppo lontano.

Allo stesso modo dei rispettivi eventi Made by Google e Far Out di Apple e Google, Oppo ospita un evento annuale chiamato Inno Day 2022 per dimostrare i suoi prodotti. Secondo il programma fornito dal produttore del telefono, l’evento che si terrà quest’anno si svolgerà il 14 dicembre.

Oppo si prepara per il debutto del nuovo smartphone

Oppo ha rilasciato indicazioni sull’imminente introduzione di un nuovissimo processore personalizzato nello stesso tweet che ha utilizzato per pubblicizzare la data della sua prossima dimostrazione. Il messaggio è stato pubblicato su Twitter. È molto probabile che il chip in questione sia la prossima edizione del MariSilicon X di Oppo, un system-on-chip (SoC) presentato un anno fa. Ciò è dovuto alle somiglianze tra i due chip.

Un altro oggetto che sarà probabilmente esposto all’evento è l’Oppo Find N2, che è il prossimo smartphone che verrà rilasciato dall’azienda ed è progettato per essere paragonabile al Galaxy Z Fold. Si pensa che il device pieghevole non solo verrà rivelato durante l’evento, ma potrebbe anche essere messo in vendita nello stesso periodo dell’evento. Questa speculazione si basa sul fatto che è possibile che i due eventi si verifichino contemporaneamente.

Il prossimo smartphone di Oppo sarà noto come Oppo Find N2 Flip. Questo dispositivo sarà abbastanza simile al Galaxy Z Flip di Samsung. Secondo una nuova fuga di informazioni, il telefono a conchiglia potrebbe essere dotato di una CPU Mediatek Dimensity 9000 Plus, un processore MariSilicon X, una batteria da 4.300 mAh e un cavo di ricarica da 44 W. Inoltre, la batteria potrebbe supportare la ricarica wireless.

Negli anni precedenti, l’azienda ha approfittato dell’evento per illustrare nuove idee, che era anche uno dei suoi obiettivi. Un buon esempio di ciò sarebbe l’idea arrotolabile che è stata mostrata nell’anno 2020. Che tipo di cose entusiasmanti ha in serbo per noi Oppo quest’anno? L’unica cosa che resta da fare a questo punto è guardare il calendario per vedere quando l’evento si svolgerà.