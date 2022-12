Regali di Natale a non finire direttamente da esselunga, grazie ad un volantino che nasconde al proprio interno prezzi assurdi, tutti gli utenti si ritrovano indubbiamente ad avere la possibilità di risparmiare al massimo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità.

Il vincolo più grande delle varie offerte di Esselunga, riguarda più che altro la necessità esclusiva di recarsi personalmente in negozio per completare l’ordine, in quanto la tecnologia, almeno ad oggi, non può essere acquistata sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga, un risparmio così non si era mai visto prima

Esselunga scende a patti con gli utenti mettendo a disposizione una importantissima selezione di sconti speciali che aiutano indubbiamente anche ad acquistare prodotti di ottimo livello, quali possono essere i dispositivi di casa Apple. Tra i modelli inclusi nell’offerta non possiamo che annoverare iPhone 13, il top della generazione appena conclusasi, in vendita a 899 euro, per poi andare a ritroso verso i vari iPhone 11, il cui prezzo è di 498 euro, oppure anche la variante più economica fra tutte, quale è rappresentata dall’iPhone SE 2020, in vendita a soli 399 euro.

Coloro che vogliono acquistare un dispositivo con sistema operativo Android, potranno anche affondare le mani nel bellissimo OnePlus Nord CE 2 Lite, oppure i vari Redmi 9AT, Oppo A54s o anche Motorola Moto G22, dispositivi tutti in vendita ad un prezzo che non va oltre i 400 euro. Questo e molto altro ancora vi attende per pochissimo tempo da Esselunga.