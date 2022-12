Internet, e la rete in generale, sono posti bellissimi, ma che allo stesso tempo possono nascondere insidie incredibili che potrebbero causare non pochi problemi ad un numero sempre più grande di consumatori, a causa di truffe perpetrate da malviventi senza scrupoli.

Uno dei meccanismi più utilizzati ed in voga prende il nome di phishing, sicuramente alcuni di voi l’avranno già sentito, sfortunatamente continua a mietere vittime e non coinvolge solamente le banche, ma tantissimi altri profili social, e non solo. Scopriamo in cosa consiste.

Prima di proseguire, ecco il link del nostro canale Telegram, potrete avere offerte Amazon ed i codici sconto gratis.

Truffe, come funziona il phishing

Il malvivente prima di tutto punta una preda inviando un messaggio di posta elettronica fingendosi un servizio a cui è iscritto, o che fruisce quotidianamente (ad esempio la banca, ma anche un corriere), nel quale invita il cliente a premere un link per collegarsi direttamente all’ipotetico sito ufficiale, data la richiesta di una specifica azione (un messaggio da leggere, il conto da sbloccare e simili).

Il problema è che l’indirizzo linkato poco ha a che vedere con il sito ufficiale, è infatti diretto verso un sito gestito direttamente dai malviventi, sul quale è stata installata una pagina in tutto e per tutto somigliante all’originale, e tramite la quale si dovrebbe poter collegarsi al profilo personale. Nel momento in cui vengono inserite le credenziali, tuttavia, è bene sapere che saranno lette direttamente dai malviventi, i quali poi potranno utilizzarle a piacimento per rubare i vostri soldi o accedere ai relativi profili.