Come ben saprete il colosso di Mountain View Google ha rilasciato il proprio aggiornamento al nuovo sistema operativo Android 13 qualche settimana fa.

Dopo averlo testato ovviamente sui Pixel e successivamente su Samsung, è arrivato il momento anche per alcuni smartphone Nokia. Scopriamo quali si stanno per aggiornare.

Nokia: alcuni smartphone stanno per ricevere Android 13

Il produttore ancora non ha formalmente avviato la distribuzione del suo major update ad Android 13 per i suoi modelli in Europa, però finalmente arrivano dei dettagli su quali modelli riceveranno l’aggiornamento. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore dalla Cina, i modelli che sicuramente riceveranno l’aggiornamento sono Nokia X10, X20, XR20, G50 e G11 Plus.

Chiaramente non sono state indicate le tempistiche di rilascio, e comunque sarebbero poco indicative per noi utenti europei visto che l’annuncio è stato fatto dalla divisione cinese. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno dettagli ufficiali in merito al major update e alle tempistiche di rilascio anche per i modelli commercializzati in Europa.

Vi ricordiamo, nel frattempo, che la maggior parte dei colossi di smartphone “modificano” il sistema operativo rilasciato da Google per rendere l’esperienza d’uso migliore sui propri dispositivi. Solamente i Pixel del colosso di Mountain View dispongono della versione Stock, e pochi altri. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ per poter aggiornare i nostri dispositivi Nokia al nuovo Android 13.