Conad ha la meglio anche su Euronics, grazie al lancio di una campagna promozionale decisamente unica ed invidiabile, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità di ricevere le offerte anche tramite il sito ufficiale.

In alcune occasioni, a dispetto di quanto vi raccontiamo quotidianamente, gli acquisti possono essere completati da tutti in Italia, ed anche in parte sul sito ufficiale. L’unica cosa da sapere è che non è possibile ricevere la merce presso il domicilio, in altre parole sarà sempre necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.

Conad, offerte da urlo con questo volantino

Il volantino di Conad apre le porte dei negozi con tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, la campagna promozionale promette difatti l’accesso ad una serie di elettrodomestici di alto livello, come asciugatrice Beko in vendita a 349 euro, ma anche una lavatrice con carica frontale disponibile a soli 209 euro.

Gli utenti che al giorno d’oggi invece vorrebbero acquistare un televisore di ultima generazione, potranno decidere di appoggiarsi direttamente al modello di casa LG, il cui prezzo è comunque più che abbordabile, poiché basteranno 349 euro per l’acquisto definitivo.

Quanto raccontato è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende nel medesimo periodo da Conad, se volete essere sicuri di approfittare degli ottimi sconti dovete assolutamente recarvi in negozio il prima possibile, dove troverete ad attendervi i singoli prezzi bassissimi su cui poter fare affidamento.