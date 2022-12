Lidl si sbarazza letteralmente di Eurospin con il lancio di una campagna promozionale veramente unica, la migliore occasione per spendere poco ed allo stesso tempo avere tra le mani un prodotti di altissimo livello.

Il volantino è ricco di occasioni e di dispositivi in vendita a cifre molto ridotte, per riuscire ad accedere agli sconti, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, in modo da essere sicuri di riuscire a spendere cifre ridotte, con le solite garanzie.

Lidl: le offerte sono davvero assurde

Il volantino settimanale di Lidl punta forte, anzi fortissimo, sui giochi per bambini, con un drone con videocamera in vendita a soli 79 euro, ma anche una macchinina radiocomandata, che può essere acquistata con un esborso finale di soli 19 euro.

Le restanti promozioni spaziano verso l’illuminazione, con confezioni da 6 lampadine LED a soli 7,99 euro, oppure anche un faretto da esterno con sensore di movimento in vendita al medesimo prezzo, per finire con la pedaliera per gambe e braccia, disponibile all’acquisto a soli 39 euro.

Gli sconti attivati da Lidl sono davvero tantissimi e molto vari, per esperienza vi possiamo assicurare che le scorte non sono mai sufficienti per soddisfare una sempre crescente richiesta da parte dei consumatori italiani e mondiali, per questo motivo non possiamo che consigliare di velocizzare la scelta, e recarvi il prima possibile in negozio. La campagna ha comunque data di scadenza fissata al 4 dicembre 2022, nel caso in cui vi possa effettivamente interessare.